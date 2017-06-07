多國斷交卡達 川普推文支持

美國總統川普的也出面開口支持中東各國與卡達斷交，他今日在推特寫說，這次斷交風暴也許會是恐怖主義終結的開端。(圖片取自美聯社)

沙烏地阿拉伯和埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林等數個阿拉伯國家，接連宣布與卡達斷絕外交關係，指控卡達力挺極端主義。而美國總統川普的也出面開口支持。他今日在推特寫說，這次斷交風暴也許會是恐怖主義終結的開端。

川普推文說：「我最近訪問中東時就說，不能再金援極端意識形態。領袖們現在全直指卡達，看吧！」

川普方才在推特寫說：「很高興看到在沙烏地阿拉伯與國王以及50國（代表）的會面有了成果。他們說會強硬對待極端主義的資金來源，所有的談論都指向卡達。也許這將是恐怖主義的恐怖終結的開端！」

儘管卡達是美軍在中東軍事行動的中心，在中東的最大據點，有近萬美軍駐在卡達的空軍基地，但川普發表推文對各國與卡達斷交卻深表支持。

(中時電子報)