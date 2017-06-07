夏天來了!天氣悶熱 西半部高溫34度 午後防雷雨
今天（７日）各地雲量較多，水氣也增多，宜花東地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各地山區易有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，整體而言仍偏暖熱，西半部高溫可達３４度左右，東半部亦有３１至３３度，提醒大家注意補充水分，而由於西南風過山沉降增溫，東南部地區有焚風發生的機率。
根據氣象局資料顯示，今天因有微弱鋒面通過臺灣北部海面，各地為多雲的天氣型態，加上水氣增多，請大家留意午後天氣變化並攜帶雨具備用，而由於連日降雨，山區土石較為鬆動，若非必要請盡量避免前往山區或溪邊活動以策安全。
氣象局指出，由於鋒面通過北部海面，今晨起至下午間臺灣北部海面及臺灣海峽北部將有風變，風向將由偏南風轉為偏北風，航行及作業船隻請注意。另外，金門、馬祖可能有低雲或霧影響能見度，請往返民眾注意航班資訊。
空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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