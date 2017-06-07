曾是崑山發展推手 原蘇州政協主席高雪坤違紀落馬
據大陸新浪網報導，原江蘇省蘇州市政協主席高雪坤，因涉嫌嚴重違紀、目前遭江蘇省紀委調查中。這位出身於基層的政協主席，過去多年來耕耘於崑山市的發展中，曾是崑山高速發展的見證者，歷任崑山市張浦鎮和城北鎮黨委書記、崑山市外經委和開發區管委會主任、崑山副市長等職，在多個經濟強鎮和重要招商單位上擔任要職。即使是後來北調淮安擔任市長一職，也仍力推其「崑山經驗」，協助台商北移並藉此發展淮安。
現年62歲的高雪坤，江蘇省崑山市人，曾入伍從軍、退役後從崑山的黨支部書記做起，一路歷經崑山張浦鎮和城北鎮黨委書記、農工商總公司董事長、崑山開發區管委會主任等職，正好是當年崑山大力發展茁壯之際，也讓他累積了不少人脈和經歷。2001年升任崑山副市長，4年後調任淮安副市長兼經濟開發區工委書記，將崑山經驗引入淮安，並於2009年扶正為市長，而2012年開始，轉任蘇州市政協主席的職務。
根據陸媒的報導，高雪坤歷任職務的前任多遭調查落馬，包含原蘇州市委書記王瑉、原淮安市委常委、市委秘書長肖本明，以及他的老上司、原南京市長季建業等人。作為大陸華東地區經濟發展的推手之一，高的落馬不容小覷，而他也成了近期嚴打下又一名中箭落馬的地方大員之一。
(中時電子報)
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