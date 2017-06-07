奇！美國少女作文寫「愛吃披薩」被耶魯錄取

美國田納西州18歲女學生卡諾琳娜（Carolina Williams）在大學申請短文中，闡述自己對披薩的喜愛，搏得美國耶魯大學招生職員一笑，甚至獲該校取錄。（圖取自《華盛頓郵報》網站）

想進美國長春藤名校，可不簡單！除課業成績好，也許你還需要有驚人表現！一名美國田納西州18歲女學生在大學申請短文中，闡述自己對披薩的喜愛，因為內容生動有趣，搏得美國耶魯大學招生職員一笑，甚至獲該校取錄。

作文寫得好勝過一試定終生！美國《華盛頓郵報》報導，18歲的卡諾琳娜威廉姆斯（Carolina Williams）是田納西州州名校「拉文伍德高中」（Ravenwoo）的畢業生，近來她在個人的推特中透露她申請大學的趣事。

今年三月間，卡諾琳娜主題為「我喜歡做的事」大學申請短文中，撰寫了一篇自己最喜歡從「Papa John’s」訂購披薩的文章。她以幽默的文筆闡述她對披薩的熱愛。文中提到，「在家門前收到熱騰騰的紙盒是我的習慣，我很喜歡外賣Pizza，看著平平無奇的Pizza被切開成8件，能牽動我獨立、安慰及快樂的情緒！」

本身是披薩熱好者卡諾琳娜笑說，當時在看到這個作文題目時，「直認爲應該寫下頭腦中的閃現的第一件事情，這才是完全真實的。」而她也因這篇短文，被耶魯大學招生官員注意到，進而獲該校取錄。耶魯申請官事後接受採訪時表示，「同為披薩愛好者，在閱讀卡諾琳娜的申請後大聲笑起來，然後訂購了披薩！」

美國女學生的卡諾琳娜威廉姆斯（Carolina Williams）在大學申請短文中，闡述自己對披薩的喜愛，因為內容生動有趣，獲得耶魯取錄。（圖取自Carolina Williams個人推特）

事實上，今年超過3.2萬人申請耶魯大學，最終2272名新生被取錄，競爭可謂非常激烈。而卡諾琳娜憑這篇文章，成功爭取耶魯大學名額。除文筆優秀外，她的校內成績及表現出眾，包括優秀的GPA分數，是班上首10名成績優異學生，又參加義工活動及多個學會。

儘管被耶魯大學錄取，但最後卡諾琳娜決定就讀阿拉巴馬州的奧本大學商學專業。據她表示，奧本大學似乎更適合自己，她也獲得更好的獎學金及就學機會。然網友都猜測，或許是奧本大學校園內，有她喜歡的Papa John’s和Chick-fil-A的披薩店才是主因。

(中時電子報)