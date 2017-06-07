打推銷電話 這公司被罰天價84億

因為對民眾打推銷電話，美國第二大衛星電視運營商Dish Network付高達2.8億美元（約84億元台幣）罸款。(圖片取自chicagotribune)

老是接到推銷電話而覺得厭煩，一直是民眾的困擾，美國為了嚴懲企業這樣的惡行，伊利諾州法官判決一家美國第二大衛星電視運營商付高達2.8億美元（約84億元台幣）罸款，這也是相關金額恐創下美國迄今為止對「騷擾電話」開出的最大筆金額罸單。

據了解，美國第二大衛星電視運營商Dish Network及其承包商涉嫌向已在美國聯邦通信委員會（FTC）「不接受電話推銷名單（Do-not-call registry）」上註冊的號碼，向名單上的消費者打推銷電話，播放預先錄製的資訊。因此在2009年被告上法院，最後美國46州在訴訟前期與Dish Network達成和解，但北卡羅來納州、加州、俄亥俄州和伊利諾州等四州，持續上訴，近日判決出爐，該公司須向美國聯邦政府和四個州，支付高達2.8億美元（約84億元台幣）罸款，總額則相當於該公司去年稅後利潤的五分之一。

(中時電子報)