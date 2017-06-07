破解謠言 檸檬水4大誤區你中招了嗎？

檸檬水4大誤區你中招了嗎？（達志影像/Shutterstock）

「檸檬水」一向被賦予「美容飲料」的好名聲，因此有許多的民眾都會透過飲用檸檬水的方式來調理體質，更有許多的知名女星公開表示，自己維持美麗的秘訣就是每天飲用檸檬水，不過，關於檸檬水還有許多奇怪的說法，甚至是禁忌和誤解，《鳳凰網》彙整了檸檬水的4大誤區幫大家解惑。

1.檸檬水會促進結石？

有人說檸檬水不能和富含鈣的食物一起吃，因為鈣和檸檬酸會結合沉澱，甚至在體內生成結石，這可就是謠言了！

檸檬酸鈣微溶於水，而檸檬水的碳酸鈣的溶解度約是每100C.C的水只有0.02公克，並不高。另外，檸檬酸鈣還是製作補鈣產品的良好材料，因為它不需要胃酸幫忙就能被人體吸收。實際上，檸檬酸不會像草酸那樣促進腎結石，相反，檸檬酸等有機酸是有利於食物中鈣、鎂、鐵、鋅等多種礦物質吸收的，而研究證明檸檬酸鉀對腎結石的預防也是有利的，甚至已經用於腎結石的治療當中。

2.胃病不能喝?

有人說胃病患者不能喝檸檬水，因為酸性太強會刺激胃，胃酸過度的更不可用？但實際上用一片檸檬來泡一大瓶水，泡出來的檸檬水味道很淡，與可樂之類的碳酸飲料相比，酸度低很多，不至於會造成胃潰瘍發生。加上並非喝純檸檬汁(純檸檬汁pH2.5左右，和可樂相當)。

由於檸檬酸有利於多種礦物質吸收，西方人喜歡把檸檬汁擠在魚、肉、蛋上，認為能幫助消化，對於消化不良者來說，在淡檸檬水中加薄薄一片薑片沖泡飲用，有助於促進消化液分泌、排便。

3.白天不能喝?

檸檬水能美白，但有人說檸檬易「感光」，白天喝檸檬水之後皮膚會起斑變黑，不過，事實證明這個說法僅限於網路謠言，尚未看到相關研究證據，甚至還有網路傳聞說維生素C是感光物質，如果真是這樣，所有水果蔬菜都含維生素C，看來人們白天什麼蔬果都不能吃了，顯然是十分荒謬的。

從科學角度來說，食物中的主要光敏物質包括葉綠素、核黃素、血紅素，要說吃了光敏物質就長斑，大概首先血紅素多的紅肉以及核黃素多的奶類、有葉綠素的綠葉菜、獼猴桃都不能吃了。

4. 檸檬是酸性?

由於「酸性食品導致酸性體質」之說深入人心，究竟檸檬水是酸性食品還是鹼性食品？明明喝起來是酸味的，pH值也是酸性的，為何還有鹼性食品之稱困惑許多人。

這是因為檸檬中雖然有檸檬酸，但檸檬酸可以在體內完全代謝生成二氧化碳和水，隨著二氧化碳呼出體外，酸性也就被消滅了，而檸檬中的鉀、鈣等離子，卻以金屬陽離子的形式留在體內，這些離子都可以與酸根離子結合，可以降低尿液的酸性，故而被稱為鹼性食品。

不僅檸檬，絕大多數水果都是鹼性，這一點對於痛風和高尿酸血症患者特別重要，因為尿液呈鹼性時，尿酸會形成鹽，較容易被身體排除，可以減少痛風發作的危險。

(中時電子報)