0602豪雨 新北農損嚴重！ 6／14前可公所申請現金補助

0602豪雨金山農損現勘照。（新北市農業局提供）

農委會4日公告新北市為「0601豪雨」農業天然災害救助的現金救助及低利貸款地區。請農友於6月14日前到所在地公所申請。

農業局5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至本次農損較嚴重北海岸的淡水、三芝、石門、金山等地，查報農損情形。農業局彙整各公所查報農損情形，目前農損被害面積190.24公頃，損害程度約26%，換算面積48.54公頃，農損金額約660.2萬元。農田流失埋沒14.04公頃，損失約1,195.4萬。漁業損失176.4萬元。合計新北市農漁業損失為2,032萬元。其中以三芝西瓜19公頃、金山甘藷54.57公頃、金山及萬里苗圃21公頃較為嚴重，其他茭白筍、文旦柚、各項葉菜瓜果也有零星災情。漁業損失主要為金山、萬里的鱒魚、鱘魚流失。

農委會6月4日已公告新北市為「0601豪雨」農業天然災害救助的現金救助及低利貸款地區。農業局第一時間已通知各區公所6月5日開始受理民眾申報。西瓜、苗圃每公頃6萬、甘藷每公頃2.4萬、瓜果每公頃3.6萬、短期葉菜每公頃2.4萬。如有貸款需求亦可持災害證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為1.04%。

農業局提醒農友，自即日起至6月14日(含例假日)，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受豪雨影響減產達2成的農友，請攜帶基本證件及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營、租賃契約書或土地使用同意書，到受災地區公所填寫申請表，假日亦受理申請。如有任何疑問，請隨時洽詢各區公所及農業局。

(中時電子報)