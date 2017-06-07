伸出援手 伊朗允卡達航空借道執飛歐洲航班
據伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）報導，近日遭波灣各國斷交封鎖的卡達，就在其國營的卡達航空面臨航班航線問題之際，伊朗官方伸出橄欖枝，表示允許卡達借道其領空，執飛前往歐洲和非洲等地的航班。此政策勢必讓前日遭沙烏地阿拉伯全面封鎖航道，並取消其航班與經營權的卡達航空稍稍減緩壓力，但因此而多付出的燃料與時間成本，勢必造成航空公司巨大的傷害。
成立於1993年的卡達航空，是一家總部設於卡達首都杜哈（Doha）的國際航空公司，也是寰宇一家（oneworld）聯盟會員。當初由卡達王室全權控股，如今則將一半股份釋出，由專業經理團隊與私人投資者持有，王室另持一半股權。有王室和強大的主權基金支持，卡達航空在國際上也快速崛起，目前已開通全球約150個城市的航線，並是全世界7間Skytrax五星級航空公司之一。重金投資西班牙足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona），更讓卡達航空知名度大開，機上影片更請來梅西（Lionel Messi）等足球明星為代言人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。