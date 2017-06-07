伸出援手 伊朗允卡達航空借道執飛歐洲航班

卡達航空現役的777客機。（達志影像/Shutterstock）

據伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）報導，近日遭波灣各國斷交封鎖的卡達，就在其國營的卡達航空面臨航班航線問題之際，伊朗官方伸出橄欖枝，表示允許卡達借道其領空，執飛前往歐洲和非洲等地的航班。此政策勢必讓前日遭沙烏地阿拉伯全面封鎖航道，並取消其航班與經營權的卡達航空稍稍減緩壓力，但因此而多付出的燃料與時間成本，勢必造成航空公司巨大的傷害。

成立於1993年的卡達航空，是一家總部設於卡達首都杜哈（Doha）的國際航空公司，也是寰宇一家（oneworld）聯盟會員。當初由卡達王室全權控股，如今則將一半股份釋出，由專業經理團隊與私人投資者持有，王室另持一半股權。有王室和強大的主權基金支持，卡達航空在國際上也快速崛起，目前已開通全球約150個城市的航線，並是全世界7間Skytrax五星級航空公司之一。重金投資西班牙足球聯賽豪門巴塞隆納隊（FC Barcelona），更讓卡達航空知名度大開，機上影片更請來梅西（Lionel Messi）等足球明星為代言人。

(中時電子報)