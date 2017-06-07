6月7日各報頭版要聞

重點要聞

●王丹打嘴炮 喊「台獨要流血」

大陸民運人士王丹即將赴美，王丹在其臉書發文表示，台灣若不願意流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴炮」。此說引發諸多強烈抨擊，國民黨立委林德福指出，台灣人都希望安定，不可能為了獨立而戰爭，王丹就要離開台灣，講這種話不負責任，「自己嘴巴講講，屁股拍拍就要走了。」

●文在寅令環評重做 薩德部署延後

據南韓《中央日報》6日報導，南韓總統文在寅5日下令國防部，對「薩德」飛彈防禦系統部署用地展開正式環境影響評估，而不是軍方原計畫進行的小規模環評。由於展開正式環評需要一年以上，薩德實戰部署的時間很可能推遲到明年夏天以後。

●賴清德「親中愛台」 總統府：看法一致 藍營譏「史上最狂髮夾彎」

台南市長賴清德日前表示他「親中」，引起外界議論。總統府發言人林鶴明昨說，賴發言「和政府一直以來看法一致」；國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲說，過去民進黨傾洪荒之力對馬扣紅帽，如今賴清德與總統府竟先後表態「親中」，堪稱是史上最強與最狂的髮夾彎了。

重點要聞

●iOS11「讓iPhone變最強」 蘋果7新品齊發 Siri藍牙喇叭首亮相

蘋果開發者大會（The Apple Worldwide Developers Conference，WWDC），台灣時間昨凌晨在美國登場，是近年發表最多軟硬體新品的一次，軟體有iOS 11、watchOS 4、tvOS和High Sierra，硬體有10.5吋iPad Pro、首款藍牙喇叭HomePod，及全新產品線iMac Pro，號稱地表最強Mac工作站，而蘋果更宣稱iOS 11可讓iPhone和iPad 成為歷來最強大、最個人化，也最聰明的裝置。

●亂派兵 拉斷繩傷人 士官長害下屬失能

陸軍航特部龍潭武漢營區，前年十一月在戰技演練前，更換單索突擊吊橋繩索，但負責該工作的一名士官長，不依循陸軍準則只要四個人拉繩，找來三十二名官兵一起拉，最後因拉力過大繩索斷裂，上面滑輪因反作用力擊中一名下士臉部，造成臉部重創，經休養後該下士目前失智失能，生活無法自理，桃園地檢署昨依業務過失傷害罪嫌將這名士官長起訴。

●國健署首訂甜食上限 防三高上身

衛福部國民健康署日前預告「國人營養基準修訂草案」，也首次制定「甜食」的建議攝取上限，建議每日不宜攝取超過總熱量的10%，主要原因是糖飲傷身；該署指，此調整已與專家多次討論，最後決定跟隨美國飲食指南、世界衛生組織的10%標準。

重點要聞

●危害國人健康 空汙防制大變革

空氣汙染危害國人健康，全台發起找藍天運動，環保署昨也公布修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，將空品惡化警告等級分為二類別、五等級。根據規畫，達二級、一級預警時，就會要求工廠自主減產、降載；一級嚴重惡化預警，甚至只有電動車、一○一年後生產製造進口的大眾運輸工具能上路，各縣市也可開會研商是否停課。這項辦法將於九日起實施。

●環評會8月起直播 民眾上網全程看

環評會議屢屢被各界視為不夠透明，未來環評審查開會將有新變革。八月起，新一屆環評委員任期開始，環評會議將直播，開會情況將公諸於全民眼前，未來民眾上網可全程觀看環評討論，遴聘資格因而首度納入必須可接受網路直播條件。另外，新增社會公益類別的環評委員，為環評納入社會環境影響評估做準備。

●協商功虧一簣 洪秀柱、吳敦義今全面攤牌

為了國民黨中央委員提名及選舉時程，黨主席當選人吳敦義和主席洪秀柱雙方互不相讓，雙方陣營直到昨晚仍希望協商解決，一度傳出有望解套，但仍功虧一簣，今天中常會仍難避免攤牌，呈現山雨欲來的對決氣氛。

重點要聞

●國發院原地主葉家 控國民黨強占逼賣

行政院黨產會昨召開「國發院土地案」聽證程序，原地主葉中川之子葉頌仁說，他父親被欺負，土地被強占、強買，盼近一甲子冤案能獲得平反。黨產會未來若認定國民黨是以無價或顯不相當對價取得國發院土地，葉家可望獲得賠償。根據黨產會調查報告，國民黨向葉家買地的價金僅佔葉中川認為的合理價格的五十二．五％，亦即地主出價被國民黨打對折。

●中國刁難日矽合 日月光撤案再申請

封測大廠日月光與矽品結合案好事多磨！兩家公司從去年八月間向中國商務部提出申請，經過九個半月，眼看六月十一日審查期限將到，中國商務部昨突以「需要更多時間審查」為由，協商日月光撤件並重新申請立案，而商務部在一天內卻又很有效率核准日矽案撤案、重新申請與立案通知。

●食用醋正名 亂標示可罰400萬

別再亂吃醋囉！衛福部食藥署宣布推動食用醋正名，未來依原料和製作方式一共分成三類，外包裝須清楚標示究竟是「食用醋」、「調理醋」或「合成醋」，一旦標示不實恐挨罰最高四百萬元罰款。

(中時電子報)