挺進西伯利亞助白鶴、走入山林護生態！青年圓夢助世界更美好

第13屆KEEP WALKING夢想資助計畫頒獎典禮得主合影，15位得主帶領台灣一同Fun大夢想，創造自我巔峰。（主辦單位提供）

青年圓夢讓世界更美好！有基金會資助青年學子，如白鶴迷航為台俄友誼穿針引線，讓極地研究員挺進西伯利亞開拓生態視界；來自霧台鄉魯凱族青年看著從小生長的神山部落山林，因濫墾濫伐不敵莫拉克風災，生態環境遭受嚴重破壞，決心延續父親使命，為守護山林奔走！這些故事都讓人動容！

第13屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」，於6日舉辦頒獎典禮，正式向大眾介紹今年度獲獎的12名「圓夢金」得主及3名極地科學研究計畫得主。本屆頒獎典禮冠蓋雲集，英國在台辦事處代表唐凱琳表示十分感佩台灣帝亞吉歐關懷在地的作為；連續七年未缺席本活動的立法委員王金平先生則表示，感謝夢想資助計畫平台讓更多大我夢想得以實踐，更勉勵所有得主堅持初衷，勇敢為不同議題發聲。

本屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」得獎領域涵蓋公益、教育、環保、生態，這些大我無私的夢想，喚起各界對相關議題的關注，也持續為台灣推動永續發展帶來更多前進的動力！

KEEP WALKING拓展夢想航道 四大類夢想計畫正式啟航

第13屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」報名投稿領域涵蓋公益、環境保育、人文藝術、教育、社會企業發展、科技等多元面向，最終從近470份報名件中選出12件最具代表性的夢想計畫。

此外，本屆首度與財團法人台灣生態工法發展基金會合作創辦「極地科學研究計畫」，三位具有生態相關學術背景的新生代研究員，即將於6月下旬前往俄羅斯西伯利亞與當地科學家進行學術研究交流，讓台灣研究員得以進入世界舞台拓展視野，並將研究成果分享給國人，為台灣的生態環境教育寫下全新里程碑！

極地研究計畫：白鶴迷航為台俄友誼穿針引線 極地研究員挺進西伯利亞開拓生態視界

首屆KEEP WALKING夢想資助計畫x極地科學研究計畫得主─徐振輔、呂立中、曾奕晴，皆為具有動植物與鳥類研究相關背景的八年級生，他們將前進西伯利亞極地，並與俄羅斯國家科學院研究員進行交流，透過影像、聲音和文字記錄，將珍貴的生態經歷帶回台灣，並為台俄的生態發展與環境保育寫下新頁。

生態類：生態保育從心開始 實踐永續發展新願景

出身新北市貢寮的蕭學苑，看見家鄉雞母嶺因環境變遷、青壯年人口外移，美好家鄉逐漸消失殆盡，決心要將記憶中的家鄉找回來。他計畫以民國68年雞母嶺的空照圖為目標，透過「復育水梯田」、「修復楊廷理古道」等計畫，鼓勵第二、三代遊子回鄉，加入農業生產、加工的行列，帶動農村旅遊活絡地方經濟。期盼能在最短時間內恢復雞母嶺榮景，延續地方歷史文化和生態環境！

來自屏東縣霧台鄉魯凱族的宋文生，看著從小生長的神山部落山林，因濫墾濫伐不敵莫拉克風災，生態環境遭受嚴重破壞，決心延續父親使命，為守護山林奔走。計畫目標復育2公頃約一千顆的原生樹種，為野生動物重建豐富生態鏈，找回森林與動物共存共榮的生態榮景。

除了上述15位得主之外，本次的頒獎典禮也邀請了歷屆得主回娘家，一同分享他們的夢想故事，包含：打造南機場幸福三ㄕˊ銀行的忠勤里里長方荷生、入圍桃園電影節的《神戲》紀錄片導演賴麗君、台灣滑水及雪橇雙棲選手林芝韻等多位得主也在今年帶著豐碩成果回到夢想資助計畫與新任得主交流分享。

第13屆獲獎計畫分別如下：

公益類 曲全立─【美力台灣AR魔法書─首本以台灣為題，會動的影像魔法書】

林中竹─【Bridging the gap，搭建科技輔具的輸送橋梁】

陳雅楨─【原夢，菲夢--跨過莫拉克，挑戰海燕】

教育類 呂明璜─【猴子軍團的有品野球夢】

張柏韋─【美感細胞＿教科書再造計畫】

黃偉翔─【技職生態系計畫】

生態類 蕭學苑─【拼回民國68年雞母嶺空照圖】

宋文生─【種回一座原始森林~《霧台之夢》原生種森林復育計畫】

林芳儀─【農夫X科學家-實踐人與自然共存的美好願景】

曾晴賢─【讓陸蟹平安過馬路】

環保類 許天亮─【Eco-skylanterns 天燈文化永續】

郭 芙─【屠龍計畫，海岸保麗龍的回收行動】

極地研究計畫 呂立中─計畫進行極地影像紀錄和鳥類、地景等研究調查

(中時電子報)