打通這些疑問 蚊、蟻、果蠅、蟑螂清光光

檸檬皮、香茅油、月桂葉……，這些驅蟑偏方有效？(圖/康健雜誌提供)

Q1捕蚊燈愈來愈沒效？

錯。研究蚊子70多年的「蚊子博士」連日清強力推薦捕蚊燈殺蟲法，在自家放了好幾盞光觸媒捕蚊燈（因為比較省電），有效又沒有殺蟲劑、蚊香的中毒疑慮。他指出，蚊子有躲在陰暗處休息的習性，在屋內平時光線暗、少有人出入的角落掛上燈，24小時不關，不用一星期就能把潛伏在屋裡的蚊子一掃而光。他也表示，坊間流傳現在蚊子愈來愈不受紫外燈吸引，但只要位置掛對，並沒有這問題。

連日清也提醒，蚊子被電死後會堆積在電柵上，一定要勤清理，否則電柵無法瞬間通電，引來蚊子也沒用。

Q2防蚊液「天然的尚好」？

不正確。市面防蚊產品五花八門，室內外皆可使用，其中很多標榜天然無毒，但多種精油成分沒有經過檢測，效果或毒性都不清楚。

有些成分如除蟲菊精、樟腦油等雖是天然的，卻具毒性，如果使用不當，可能造成皮膚過敏、氣喘等症狀。疾病管制署建議，成人可選用含DEET（敵避）濃度50％以下的防蚊藥劑，購買時可留意包裝上有沒有衛福部核准字號；滿2個月以上的孩童，使用10～30％DEET的防蚊劑；未滿2個月的嬰兒，則不建議使用含DEET藥劑。環保署核准的含DEET環境用藥則可用來噴灑紗窗和室外，給房子穿上防護罩。

不過，最有效的防蚊方式還是清除孳生源，例如埃及斑蚊的卵會附著在容器壁上，水乾了還可以存活數十天，只要再碰到水就能孵化。因此，清洗積水容器一定要用刷子，單用手指或手掌擦抹容器壁面的效果不佳。

花盆水盤、陽台排水口、屋簷下的排水管、神明桌花瓶，還有帆布棚的積水都容易養蚊子，清理時可特別留心這些地方。

洋蔥對於防蟑具有功效。(圖/康健雜誌提供)

Q3檸檬皮、香茅油、月桂葉……，這些驅蟑偏方有效？

效果不佳或時效不長。主婦聯盟提供環保誘餌做法：250克、約拳頭大的洋蔥磨碎後稍微擠乾，和硼酸250克、麵粉150克、砂糖1大匙、奶粉1/2大匙攪拌到變成不黏手的麵團狀，搓成小球，壓平成餅狀，擺在紙板或保鮮膜上陰乾後即可使用，可放在廚房、浴室或衣櫃裡。

主婦聯盟表示，有民眾等不及陰乾要花幾天而用烤箱烤乾，但洋蔥香氣沒了也就沒效了，還是以陰乾為佳。

陽明大學環境與職業醫學研究所兼任副教授王正雄則提供獨門密技，在空酒瓶留一點剩酒當誘餌，放點砂糖進去，斜靠在牆壁上，蟑螂貪杯，就會掉進瓶底，一晚上可以抓到滿滿一瓶蟑螂。

也可以用熱水泡成硼酸水拖地，水和硼酸比例不固定，可用1桶水兌1杯硼酸，乾燥後，白色硼酸結晶會滲入隙縫，不但可防蟑螂，螞蟻也會跟著絕跡。【全文未完，完整內容請見《康健》223期】

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)