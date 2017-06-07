《時來運轉》騎士頑抗 勇士F4壓地頭蛇

勇士第三戰作客騎士，杜蘭特(左起)、柯瑞、湯普生等四巨頭領軍，騎士恐難抵擋。(美聯社資料照)

NBA總冠軍戰，明(8)日上午9時將進行第3戰，勇士2勝0敗領先騎士。創下NBA單季季後賽最長連勝紀錄的勇士，目前正持續朝著他們的總冠軍之路邁進。很多人都認為去年創下單季最高勝率的勇士，到最後的結局變成一個笑話。或許就是這個話題，讓勇士團隊在本季展現強烈的羞恥心，也讓他們想要創造出另一個「前無古人」的神話。因此，勇士能否在本賽季的季後賽創下16連勝的紀錄，將會是我們持續觀察的焦點。

面對前兩戰的輸球，或許騎士的球迷並不是很擔心，畢竟在去年他們也面對到同樣的問題。但騎士團隊真的不擔心嗎？這個答案其實是否定的。畢竟，從目前的賽前消息來看，騎士的總教練打算從先發陣容進行調整，而這一切都是為了改變防守陣容來壓制勇士，這樣的訊息可以證明了騎士目前就是有著「嘴巴說不要、身體到是挺老實」的心態。因為有著「衛冕軍」的壓力，我個人相信騎士絕對不願意在珍貴的主場賽程下，看著對手揚長而去。因此，在這兩場主場的比賽中，騎士能否將戰線延長變成3戰2勝的決戰，將會是所有騎士迷關注的焦點。

本場比賽盤口開出勇士讓騎士3.5分，很多人會認為這場比賽在騎士的主場，以「小皇帝」詹姆斯聯盟第一人的身份跟地位，難道會讓勇士予取予求嗎？坦白說，我的答案是肯定的，會。因為從冠軍戰的前兩場比賽來看，我們可以發現，近三季都是這兩隊對戰的戲碼，本季在「KD」杜蘭特加盟勇士後，現在的勇士可以說是完全讓騎士沒轍。在勇士超級四核心的各司其職下，就算騎士擁有三巨頭還是很難跟勇士拚輸贏。因此本場比賽雖然勇士要讓給騎士3.5分，但我依舊看好勇士可以打贏騎士，朝聽牌封王之路邁進。

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(中時電子報)