妻誕龍鳳胎 喬治克隆尼當爸很嗨「打了鎮定劑」

喬治克隆尼愛妻在台灣時間7日產下龍鳳胎！（圖／達志影像）

好萊塢男星喬治克隆尼原本是不婚主義者，但在遇上老婆艾默後打破一切規則，兩人不僅攜手共度下輩子，今（7日）艾墨更是替他生下一對龍鳳胎！據悉喬治克隆尼超開心，發言人還搞笑稱他太嗨，「打了鎮定劑！」

喬治克隆尼愛妻在台灣時間7日時順利產下龍鳳胎Ella、Alexander，隨後他發言人出面轉達一家人心情，據悉老婆艾默與兩個小孩都相當健康，原先曾不婚、不生小孩的喬治克隆尼，在看到寶貝兒女出生後也相當開心，發言人更搞笑稱「他已經打了鎮定劑，過幾天應該就好！」表示喬治克隆尼超級雀躍的心情。

(中時電子報)