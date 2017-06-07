情斷姚元浩4年情 王心凌遭爆秘戀航運小開
「甜心教主」王心凌與姚元浩二月宣告分手，四年多戀情黯然畫下句點，據悉情變關鍵因素，就是姚元浩想婚但難過王母那關，不過才事隔三個月，王心凌就被拍到帶著一名男子回家，而他的身分是華美航運創辦人的兒子。
根據《鏡週刊》報導，上個月底王心凌與友人現身信義區知名夜店，狂歡結束後王心凌即跟友人道別，不過她並非單獨離開，而是跟著一名著背心的平頭男同時離去，兩人一路上談笑風生似乎早已熟識，最後竟一同攔了計程車返回王心凌住處，直到深夜兩點多都不見男生離開。
這名疑似護花使者的友人身分曝光，除了跟王心凌是多年牌友、酒友，家世背景其實相當顯赫，就是華美航運創辦人彭雲慶的兒子Derek彭，除了是航運二代小開，還創辦「SPEX Eshop美國集貨代運網」，與一般富二代不同，相當具有生意頭腦，早在許久前Derek就曾在臉書po出兩人共飲紅酒的照片，王心凌微博也曾放上與Derek等友人出玩合照，足以證明雙方有深厚交情。
至於是否走出情傷陰霾，準備邁入下一段全新感情?根據《蘋果》報導，王心凌經紀人表示「彭是王心凌十多年的好友和心靈導師，請不要拿這種事開玩笑，他們真的不可能」，而王心凌日前受訪時也曾回應，「我朋友都知道我沒有那麼快，所以沒有急於這一時」。
(中時電子報)
關鍵字：王心凌
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