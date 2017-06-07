安倍願與大陸合作一帶一路 陸媒：值得鼓勵

日本首相安倍晉三5日表示，「一帶一路」是「把東洋、西洋以及在其中的多樣性地區聯繫起來的潛在構想」，如果條件成熟，日方將進行合作。大陸黨媒7日發表社評表示，這被廣泛認為是東京發出願意改善日中關係的又一信號，安倍的最新表態展示了東京的某種真實變化，這種變化無論如何都是值得歡迎、鼓勵。

《環球時報》社評指出，至於這些新動向代表了安倍政府對中國大陸的思維在發生變化，還是它們僅僅是東京對中國大陸政策的策略性調整，現在做判斷還為時尚早；有一種可能性是，很多變化一開始都是策略性的，但它們如果開展得順利，就會觸動思維方式，形成新的做事方向。

社評稱，安倍的右傾思維和認識根深蒂固，然而現實在他面前形成一堵牆，告訴他選擇與中國外交對抗是一條充滿艱辛和勝算極小的路。眼看著川普大規模修正對中國大陸的態度，中美在管控分歧和擴大合作方面都有積極表現，菲律賓、越南也在積極改善同中國關係，越來越多的日本人逐漸瞭解了東京的對中國大陸的政策是孤獨的。

該文表示，安倍調整對中國大陸的態度據信受到川普轉向等外力的影響，然而很難期待圍繞中日關係的國際大環境保持長期穩定。因此中日改善關係能否形成一個強勁的勢頭，逐漸產生對亞太地緣政治氛圍的塑造力，抑或是這種改善將保持短線性質，服務於日方的一時需要，還將面臨考驗。

社評強調，無論日方表示願意加入「一帶一路」是否出於「真心」，這種變化都值得中方予以鼓勵，不需糾結東京能朝正確的方向走多遠，盡量促它實現這一次轉向，讓這次開始變得強有力些。

(旺報)