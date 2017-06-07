巴黎鐵塔新玩法！「免費」高空滑索體驗「人肉網球」
近來歐洲恐攻不斷，然巴黎仍是許多遊客的最愛之一。除在鐵塔上仰望巴黎市區美景外，這幾天為慶祝法國網球公開賽，有法國業者在巴黎鐵塔裝上了滑繩裝置，遊客可從115公尺高空移動，飛越「戰神廣場」，體驗「人肉網球」的極限與速度。
日前訂房網站Booking.com公布「全球TOP10旅行初體驗目的地排行榜」，歐洲城市獨領風騷，搶下排行榜9席，其中法國巴黎最受受訪者喜愛奪下第一名。到巴黎除到凡爾賽宮、羅浮宮，不可錯過的就是隨處可見，以有130年歷史「巴黎鐵塔」。
然現在「巴黎鐵塔」還有更刺激有趣的玩法喔！英國《鏡報》報導，為慶祝法國網球公開賽，法國一家瓶裝水公司在有的「巴黎鐵塔」距離地面115公尺以上的「二樓」裝上了滑繩裝置。玩家可利用此「高空滑索」體驗「人肉網球」的滋味，一路穿越戰神廣場（Champs de Mars），直到終點巴黎軍事學校（L’Ecole Militaire）。
主辦單位指出，這是網球場上的平均球速，雖不如北威爾斯世上最快的滑繩，時速達191公里，然玩家仍要花約1分鐘才可滑完全程800公尺。雖時間不太長，但仍可把握機會飽覽巴黎美景。
這項有趣的活動標榜「完全免費」，但須提前預約，且並非永久性，期間從6月5日～11日，且每天僅有100次機會。然如果預約不到，還是可以坐船遊覽塞納河，沿途可欣賞巴黎鐵塔及各大美術館、特色橋樑！
「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎， 那麼巴黎將永遠跟隨著你， 因為巴黎是一席流動的饗宴。」─1950年海明威！出遊的心蠢蠢欲動，有興趣的朋友不妨來趟巴黎之旅吧！
(中時電子報)
文章來源：英國《鏡報》
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