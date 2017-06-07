世大運讓柯P好驕傲？亂象多到嚇人
日前啟用的世大運活動式游泳池，只花了1.78億台幣，相較過往蓋運動場館動輒數十億，讓網友狂讚柯P有夠省，「讓包商怎麼活」。不過現在卻傳出，台北世大運亂象叢生，包括這座活動式游泳池，其實成本只有3千萬元。
距離8月19日台北世大運開幕，只剩72天，台北市長柯文哲曾說「辦不出來就切腹」。但總預算高達171億元的世大運，可不是只有辦不辦得出來的問題。
7日出刊的《壹週刊》報導，世大運各種荒唐亂象層出不窮，光是開閉幕典禮、計時計分系統、選手餐廳、各式場館等四大類標案中，就出現許多亂象。
以開閉幕來說，承辦的文化局差點以天價向大陸北京與中央電視台合作的舞台設備公司承租大型LED螢幕，而地面大型LED螢幕也是用向同公司租來的二手貨。
計時計分系統，得標廠商被發現用的是8年前的聽奧舊設備；供應1.2萬各國選手及代表團用餐的林口選手餐廳，早在招標當時就傳出疑似綁標；澳洲得標廠商得標後，進度嚴重落後，菜單難產，食材供應鏈至今尚未穩定建立。
場館部分，除了網球中心還沒完工，花21億元蓋的和平實小籃球場竟只能辦預賽；至於那座讓網友狂讚柯P「節省」的活動式泳池，都被爆出成本價只有3千萬元！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。