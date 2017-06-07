世大運讓柯P好驕傲？亂象多到嚇人

柯文哲（左）4月在世大運田徑場跑道試跑，沒想到一開跑就因重心不穩跌倒。（報系資料照 王英豪攝）

我國游泳好手日前於世大運泳池進行「試游」。（報系資料照 葉臻攝）

日前啟用的世大運活動式游泳池，只花了1.78億台幣，相較過往蓋運動場館動輒數十億，讓網友狂讚柯P有夠省，「讓包商怎麼活」。不過現在卻傳出，台北世大運亂象叢生，包括這座活動式游泳池，其實成本只有3千萬元。

距離8月19日台北世大運開幕，只剩72天，台北市長柯文哲曾說「辦不出來就切腹」。但總預算高達171億元的世大運，可不是只有辦不辦得出來的問題。

7日出刊的《壹週刊》報導，世大運各種荒唐亂象層出不窮，光是開閉幕典禮、計時計分系統、選手餐廳、各式場館等四大類標案中，就出現許多亂象。

以開閉幕來說，承辦的文化局差點以天價向大陸北京與中央電視台合作的舞台設備公司承租大型LED螢幕，而地面大型LED螢幕也是用向同公司租來的二手貨。

計時計分系統，得標廠商被發現用的是8年前的聽奧舊設備；供應1.2萬各國選手及代表團用餐的林口選手餐廳，早在招標當時就傳出疑似綁標；澳洲得標廠商得標後，進度嚴重落後，菜單難產，食材供應鏈至今尚未穩定建立。

場館部分，除了網球中心還沒完工，花21億元蓋的和平實小籃球場竟只能辦預賽；至於那座讓網友狂讚柯P「節省」的活動式泳池，都被爆出成本價只有3千萬元！

(中時電子報)