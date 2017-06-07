美軍挫咧等 北韓研發航母殺手導彈
5月29日，北韓成功試射新彈道導彈，飛行約400公里墜入日本海。因該導彈在最後階段彈頭可進行動態校正，精確度大幅提高。美國《國家利益》雙月刊網站6月4日發表題為《美國，小心：北韓想要反航母導彈》，指稱，北韓最新的導彈試射旨在顯示它有能力擊沉美國的航空母艦。
南韓軍方表示，北韓29日發射改良型的飛毛腿級（北韓稱火星）飛彈，飛毛腿導彈的圓概率誤差在450公尺到1000公尺之間。但北韓宣稱此次試射目標定在中程發射，落下地點距離目標點僅7公尺，命中準確。北韓還特別指目標是「敵人艦艇」，暗指美國的航空母艦。對北韓這種企圖，美國官員在北韓先前多次試射失敗時就曾提出了這一擔憂。
不過，北韓指精確度達距離目標點僅7公尺，該文質疑此一說法。導彈專家指出，不管北韓導彈的實際精確度是怎樣的，用彈道導彈攻擊航母需要支援系統的大型配套設施，而北韓根本沒有。例如「成功地獲得高質量的即時衛星圖像和目標位置數據以及可靠的本土衛星導航和定位系統」，而這些能力北韓一樣都不具備。
(中時電子報)
文章來源：参考消息網
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