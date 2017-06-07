陳喬恩貼心幫擦淚 婚禮低調不搶安以軒風采

陳喬恩向劇組告假參加安以軒婚禮，如願搶到捧花。(圖／翻攝自陳喬恩微博)

陳喬恩在大合照中，都站在最邊邊。(圖／安以軒工作室提供)

晚宴伴娘群熱舞，不見陳喬恩。(圖／安以軒工作室提供)

安以軒和澳門富商和陳榮煉在夏威夷大婚，圈內眾多好友都到場祝賀，其中陳喬恩特地向劇組告假，全程見證姐妹淘幸福，她也如願搶到捧花，伴娘裝更又上微博熱搜，不過貼心的她，其實一直很低調，就是不想搶走新娘風采。

這次「安氏企業」成員陳喬恩、劉品言、白歆惠、Linda、夏于喬全到齊擔任伴娘，並從迎娶、結婚儀式到晚宴，全程陪在新娘旁邊，成為美麗焦點，而過去和姐妹淘傳出有嫌隙的陳喬恩，也排除萬難到場，粉碎不合傳言，並如願接到新娘捧花。

事後她也在微博感性發文，「當妳一步步走向小叮噹，看到頭紗下妳的淚眼，親愛的～妳們找到了最幸福的彼此，妳說妳找到了一個把妳變成貓貓的人...，那一刻我們都哭了」，並釋出大量高清美圖，其中一張她幫安以軒擦眼淚，被粉絲讚超貼心。

其實，擁有高知名度的陳喬恩，這次在婚禮上，可說是另一焦點，不過她卻相當低調，據自由時報報導，只要遇到大合照，她到會盡量站在最旁邊，就連伴娘群晚宴中上台熱舞，也不見她的蹤影，不刻意模糊焦點，就是不想搶走新娘風采，貼心舉動讓網友都大讚。

(中時電子報)