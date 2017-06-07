蔡正元與嫩妻同住億元豪宅 建商遭爆違建

蔡正元與嫩妻「馬尾妹」洪菱霙住的億元豪宅，建商遭爆料違建。(中時資料照,張鎧乙攝)

台灣肥料2011年曾在南港經貿園區推出號稱「南港第一豪宅」的建案「無雙」，吸引包括前立委蔡正元等政商名流在此置產。不料該建案完工後，卻遭住戶指控台肥涉以綠建築標章向北市府騙取容積獲利達30億，且房屋粗製濫造，甚至違建。

據壹週刊報導，基地面積超過二千五百坪的無雙，分為「日昇」和「月恆」兩棟大樓，當時標榜該棟樓為綠建築設計，且由日籍世界級名建築師高松伸規劃設計，社區大廳則由國內知名室內設計師杜文正操刀，坪數從七十坪至一百七十坪不等的無雙，每戶售價至少八千萬元起跳。

然而無雙2014年完工後，陸續因為房屋品質與屋主發生糾紛，部分屋主拒交屋遭台肥沒收訂金，已交屋的屋主也因房屋遲未改善，考慮以房屋出現瑕疵、品質低落為由，提告要求減少價金。

無雙近日被查出台肥當初以興建「銅牌綠建築」為承諾，向北市府額外申請28％的容積移轉，最後北市府共核准台肥取得多達40％的可接受容積，讓原本只能蓋到16層樓的兩棟大樓多蓋5層，但至今無雙仍未取得綠建築標章，多出的戶數換算市值高達30億。

報導指出，有屋主出示無雙最初的廣告文宣，發現與現狀差異極大。原先台肥說一樓可擁有一千五百坪的室外花園，但現狀卻連五百坪都不到。屋主反應後得到的回應卻是「一千五百坪是綠覆率，即為五百坪的花園再加上樹木兩側陰影可及的各五百坪，總共一千五百坪」。該屋主怒批這跟詐騙集團根本沒兩樣。

另外，無雙的兩棟大樓原始設計竟從大樓外就可以看到部分住戶陽台，造成隱私曝光，「後來台肥就片面公告在住戶要求下，在外牆中間加上格柵，但這其實就是二次施工的違建。」月恆的住戶也表示，大樓電梯一出來就會看到左右兩戶後陽台，只要站在電梯前就能看到這兩戶在晾的貼身衣物，住戶不滿表示「連住戶基本隱私都沒辦法顧，算什麼豪宅？」

由於當初無雙打著建築由名建築師及室內設計師操刀，不少屋主都是衝著兩人的名號購買。但無雙整體設計太誇張，有住戶自費到日本找高松伸問清楚，但高松伸表示和他簽約的非台肥而是代銷公司新聯智，他僅負責大樓外觀設計，「高松伸還向我抱怨對方沒按圖施工，把設計圖蓋得很醜」。此外，負責大廳設計的杜文正則表示該案子台肥只給一千五百萬，難怪只能用仿冒品。

對此，台肥發言人羅仕日則說，有部分住戶購買後，受政府打房影響導致房價下跌，因此不願再繳錢，台肥也依合約沒收15%訂金。台股資產管理處處長黃瑞楨說，台肥身為有官股色彩的上市公司，不會做出違法的事，屋主對房屋品質有認知差距而提告，將交由法官裁判。

(中時電子報)