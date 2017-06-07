史上最大海洛因走私！貨源疑來自北韓

高雄地檢署指揮破獲永富升號漁船，走私史上最多海洛因案，起獲海洛因磚1800塊。（資料照，曹明正翻攝）

5月底雄檢等緝毒單位，在金門烏坵外海破獲台灣史上最大宗漁船走私海洛因案。根據媒體報導，這批市值180億元的高純度海洛因，疑來自北韓，而「永富升號」漁船船長蔡志章被收押，也爆出遭多個太平洋沿岸國家追緝、在國際毒品市場中有「運毒司令」的稱號。

台灣毒品問題日益嚴重，總統蔡英文曾說「只要我做總統的一天，毒品防制就是政府的第一要務，對毒品的態度只有一個，就是零容忍。」但似乎嚇阻效力不大。

高雄地檢署日前聯手海巡、警調破獲總重達693公斤的走私海洛因磚1800塊，數量是台灣史上最多。法務部長邱太三表示，本次查獲的數量，換算全台2,300萬人，每人分得0.3克，約可吸食15次，且只要吸3口就上癮。

根據《壹週刊》報導，船長被捕時，還擺出一臉無辜的樣子，稱只是幫人運貨，不知是運海洛因毒品，但有司法人員透露，船長不僅參與運毒，還是被多個太平洋周邊國家追緝、毒品集團倚重的資深運毒者，人稱「運毒司令」。

由於船長之前並未觸犯毒品或其他案件，再加上長年跑船，對台附近遠洋近海海域相當熟，由於缺錢便被跨國毒品集團吸收，負責亞洲、大洋洲，運酬百萬元起跳。

另外，檢方上月行動前，海外緝毒單位截獲亞洲國際毒梟集團近期內要出貨情資，並指貨源來自北韓。但檢方及海巡署對外發布的消息，指永富升號是在緬甸外海接駁交貨，海洛因磚應來自泰緬「金三角」一帶。

(中時電子報)