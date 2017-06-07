史上最大海洛因走私！貨源疑來自北韓
5月底雄檢等緝毒單位，在金門烏坵外海破獲台灣史上最大宗漁船走私海洛因案。根據媒體報導，這批市值180億元的高純度海洛因，疑來自北韓，而「永富升號」漁船船長蔡志章被收押，也爆出遭多個太平洋沿岸國家追緝、在國際毒品市場中有「運毒司令」的稱號。
台灣毒品問題日益嚴重，總統蔡英文曾說「只要我做總統的一天，毒品防制就是政府的第一要務，對毒品的態度只有一個，就是零容忍。」但似乎嚇阻效力不大。
高雄地檢署日前聯手海巡、警調破獲總重達693公斤的走私海洛因磚1800塊，數量是台灣史上最多。法務部長邱太三表示，本次查獲的數量，換算全台2,300萬人，每人分得0.3克，約可吸食15次，且只要吸3口就上癮。
根據《壹週刊》報導，船長被捕時，還擺出一臉無辜的樣子，稱只是幫人運貨，不知是運海洛因毒品，但有司法人員透露，船長不僅參與運毒，還是被多個太平洋周邊國家追緝、毒品集團倚重的資深運毒者，人稱「運毒司令」。
由於船長之前並未觸犯毒品或其他案件，再加上長年跑船，對台附近遠洋近海海域相當熟，由於缺錢便被跨國毒品集團吸收，負責亞洲、大洋洲，運酬百萬元起跳。
另外，檢方上月行動前，海外緝毒單位截獲亞洲國際毒梟集團近期內要出貨情資，並指貨源來自北韓。但檢方及海巡署對外發布的消息，指永富升號是在緬甸外海接駁交貨，海洛因磚應來自泰緬「金三角」一帶。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。