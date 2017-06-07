張倫碩不要看！鍾麗緹臉布滿詭異疙瘩照又被挖出
女星鍾麗緹目前已經年屆46歲，不過她保養依舊相當好，至今身形與膚質仍是少女模樣，堪稱是不少人心中的女神。而她在去年更是梅開三度，嫁給小她12歲的男星張倫碩，兩人時常放閃羨煞旁人，只是近幾天鍾麗緹又有舊照被翻出，照片中的鍾麗緹臉上布滿詭異疙瘩，又引起一陣討論！
鍾麗緹先前一張踏出診所後、戴著口罩的照片又被挖出，由於當時她額頭、臉部甚至到頸部都有圓型疙瘩，讓網友驚呼「密集恐懼症！」甚至討論起醫美過頭的後遺症，不過這張照片其實已經是許久之前的舊照，近來又被部分網友誤會是近照，還有人毒舌好奇鍾麗緹現任老公張倫碩是否看過？
不過許多粉絲還是力挺鍾麗緹，認為女生愛美是天性，加上醫美已經是趨勢，不認為舊照能足以影響鍾麗緹現在的幸福婚姻。
(中時電子報)
關鍵字：鍾麗緹
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