NBA》JR續先發 騎士教頭：關鍵不是變陣

明天第三戰先發，確定能看到J.R.史密斯(右)的身影。(美聯社資料照)

(09:30更新內文)NBA總冠軍戰明天進行第3戰，前2場共輸41分的騎士，回到主場後，會變換先發陣容嗎？主帥泰隆盧(Tyronn Lue)今接受媒體採訪時，回應說：「JR(J.R.史密斯)仍會在明天先發。」並且會繼續和勇士打快節奏的比賽。

得分後衛J.R.史密斯(J.R. Smith)，總冠軍賽前2戰平均僅得1.5分，第2戰出賽14分鐘2投0中，得分掛蛋，另有2籃板。尚波特(Iman Shumpert)第2戰下半場開賽接替J.R.，全場6分、4籃板、3抄截，因拚的太兇，比賽時還抽筋，賽後並打點滴。

另外有專家提出，建議勇士改打陣地戰。詹姆斯(LeBron James)說：「那不是我們的比賽方式。我們要打出自己的節奏。」泰隆盧認同：「我們必須得打快。我們要打出節奏，但須先做好防守。」勇士隊在總冠軍賽前2戰，分別攻下113分和132分。

(中時電子報)