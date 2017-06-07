巨人首秀敲先馳得點安打 陽岱鋼：沒贏沒意義
今年轉戰讀賣巨人的陽岱鋼總算在一軍亮相！他昨先發面對西武，5打數貢獻1支2分打點安打，一度讓連敗中的巨人看到一絲曙光，疲軟的打線也在他的安打後一甩低潮，比賽前段就攻得5分，然而投手卻出狀況，5局後連3個半局失分，使得球隊最後5比8敗陣，平隊史最長11連敗，陽岱鋼遺憾的說，「沒贏球一切都沒意義。」
陽岱鋼今年春訓時下半身出現狀況休兵，先是左大腿拉傷、而後右小腿筋膜炎，直到昨天才總算在一軍亮相。與過往在洋聯交手過數次的西武對戰，首打席雖以三振作收，不過他第二打席上場，面對二三壘有人機會，鎖定西武先發野上亮磨141公里速球，敲安替球隊打進2打點。
「只想著怎麼中止連敗，大家也都抱持相同的心情在比賽！」帶著想替球隊進一份力的心情，陽岱鋼表示，首打席時自己沒打好，後面幾個打席就想著要積極進攻。能敲出2分打點的安打，他笑著說，「總算是做出貢獻了！」
陽岱鋼的安打，帶動巨人打線回神，接著兩度由洋炮麥基(Casey McGehee)敲安開啟攻勢，比賽前段就取得5分領先，未料投手群崩盤，王牌菅野智之投6局失掉5分，隨後牛棚也守不住戰局，讓西武6局後予取予求，巨人第7、第8局氣力放盡，以3分之差吞敗。
巨人輸球後，難堪的追平1975年隊史最長的11連敗。陽岱鋼無法助巨人贏球，賽後表情嚴肅的說，「打完整場有些疲憊，但大家都一樣，很想贏球，沒贏甚麼都沒意義。大家都很想贏，但對手也一樣，棒球就是如此。」
(中時電子報)
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