同框挺劉嘉玲 王菲凍齡蘋果肌顏值高到爆表

劉嘉玲曬與好姊妹王菲合照，兩大女神顏值高到爆表。（圖／取材自劉嘉玲微博）

劉嘉玲不僅演藝成績亮眼，很有生意頭腦的她，副業也經營得有聲有色，版圖觸及服飾、餐飲等等，昨（6日）她出席自家紅酒上市發表會，劉嘉玲在活動上大方分享自己的時尚經、品酒心得，會後她更曬出與好姊妹王菲合照，王菲手拿劉嘉玲推出商品，力挺劉嘉玲。

王菲貴為歌壇天后，私生活低調的她，一舉一動都備受矚目，劉嘉玲昨則曬出與王菲同框照，情同姊妹的兩人都身穿黑色上衣、手拿劉嘉玲推出的紅酒，互相依靠著，可見雙姝交情深厚。兩大女神合體，顏值更是高到爆表，其中王菲氣色紅潤、肌膚吹彈可破，歲月完全沒有在她臉上留下痕跡，凍齡模樣驚呆眾人。

(中時電子報)