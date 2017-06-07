台北兒童藝術節》11國藝術家飆創意！童話超越想像

飛天鋼琴(c)Geert Brams。（2017台北兒童藝術節提供）

陪台北市民走過18個年頭的台北兒童藝術節，今年以「想像超越想像」為策展主題，將在6月30日至8月6日間，於台北市眾多展演空間、社區與戶外，帶來一連串跨越議題、類型與文化的演出，邀請大小觀眾進入沒有疆界的藝術世界，讓想像力自由飛翔。

優秀的兒童藝術節目，不只孩子喜愛，也能使大人們享受其中；今年不但將有國內團隊啟動嶄新製作，並集結國際團隊帶來讓人眼睛一亮的售票演出；同時還有多場免費戶外及社區活動及互動裝置展，將為親子帶來不凡的夏天。

爸爸的爸爸的爸爸的寶藏(C)鞋子兒童實驗劇團。（2017台北兒童藝術節提供）

國內團隊演出，翻玩元素的新穎創意

台灣的製作團隊創新不斷，今年更從多種面向中展現創造力；由空間裝置、偶戲、舞蹈、到光影科技，都展現出全新樣貌，呈現讓大小觀眾都能深思的故事，激盪嶄新的思考空間。今年共有三個國內團隊三帶來全新作品：《勁量製造機》、《爸爸的爸爸的爸爸的寶藏》及《盧西歐》。

《勁量製造機》是由「阡陌所」和「木天寮」共同推出。兩個團隊分別集結了表演藝術、互動科技及空間裝置的藝術工作者，由各自擅長領域出發，協力打造精彩多變的互動多媒體劇場。故事以小女孩和爸爸的冒險為主軸，為了要得到飽滿能量，來面對生活中的挑戰，父女兩人展開魔法般的旅程。

今年邁向三十週年的「鞋子兒童實驗劇團」帶來《爸爸的爸爸的爸爸的寶藏》。故事描述了一對愛鬥嘴的曾祖孫，經歷了曾祖父從時光機中的意外消失，最終發現「親情」的寶藏。

《盧西歐》是台灣與德國藝術家共同組成「聚合舞Polymer」舞團的作品。製作行政蔡雅庭表示，《盧西歐》（Luceo）是古典拉丁語「發光」的意思，他們以舞台裝置、道具及舞者的肢體，發展出解謎與探索旅程，在日常物品的線索中，看見另一個故事。

國際團隊，不可預期的想像空間

英國「手做劇團」（Make Mend and Do）作品《開始，在一切結束之後》，從「環保減碳」議題出發，舞台上所有動力全來自於「人力」──演員們不斷踩踏腳踏車，藉以發電，進而推展劇情演出。故事最終，更需要觀眾親身參與其中，決定結局樣貌，並帶領大小朋友思考生活周遭的環境問題。

擅長創造豐富視覺效果，並融合各種元素的西班牙「啊啦嘎啦舞團」（Aracaladanza Company），曾製作多部兒童及青少年作品，獲獎無數。他們今年將帶來舞劇《燦爛宇宙》，從色彩大師米羅的作品出發，翻玩各種元素與色彩，也重現出畫作中的繽紛世界，讓米羅的畫在舞台上動起來。

表演節目就在社區裡 親子戶外輕鬆親近藝術

藝術不只存在劇場裡，也存在公園、學校活動中心、還有左鄰右舍聚集的行政中心。兒藝節期間，台北市十二行政區皆有免費藝術活動發生，共計67場免費社區演出，五場免費大型戶外表演，期待大小朋友輕鬆感受演出的活力與趣味。

今年的大型戶外演出包括：九歌兒童劇團古老寓言故事《東郭、獵人、狼》、聲動樂團的世界音樂演出《世界風～乘著音樂的魔毯》、沙丁龐客劇團的非洲童話《馬穆與精靈》等，將在大安森林公園展開；另外，在大湖公園演出的節目有：十鼓擊樂團的震撼鼓術《動物狂想曲》、音踏In Tap結合爵士與踢踏舞的《夏日踢踏青草地》等。

展覽-大驚‧小怪-惑星球(C)王信。（2017台北兒童藝術節提供）

動手動腳參加互動裝置展 玩剝皮寮歷史街區

除了表演藝術外，兒藝節亦在剝皮寮歷史街區的設有一場免費裝置展──《大驚‧小怪》。本展覽由行動派藝術團隊「建築繁殖場」及「元素集合」共同策劃，帶來以「浴缸」作為核心，能夠遊戲、攀爬其中的互動裝置展，並邀請台灣報導攝影先鋒「王信」的作品，以翻轉的視角觀看周遭世界，在影像中自由思考，並在日常生活中挖掘驚奇。

今年夏天，歡迎闔家光臨台北兒童藝術節，讓想像超越想像，擁抱充滿藝術與創造力的夏天。

(中時電子報)