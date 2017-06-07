客家大戲《鹽甕記》24日登場 10日開放索票

榮興客家採茶劇團客家大戲《鹽甕記》，24日晚上7時30分在苗栗縣政府文化觀光局中正堂盛大演出。活動採索票入場，6月10日上午8時30分起在該局服務台及客家戲曲學苑同步開放索取，每人限索4張，索完為止。

榮興客家採茶劇團於1998年起，由鄭月景女士擔任團長，以「清新高雅」作為劇團演出風格。團員涵蓋老、中、青、少四代，資深藝師帶領年輕新秀，老幹新枝一同登台演出，劇團積極有心的經營運作，加上各界的熱心支持與協助推廣，使劇團由廟亭野台表演逐漸活躍於大型室內舞台，更進駐到國家戲劇院，重現傳統客家採茶戲藝術風采。

此次客家大戲《鹽甕記》，劇情描述生性憨直的施書益，在妻子呂春秋的幫助下，受到順天府衙大老爺封賞，迎接雙親及妹妹一同共享天倫，是齣機智逗趣天公疼憨人、傻人有傻福的溫馨故事，全劇情節豐富有趣，由多位優秀年輕演員主演，場面精彩非凡，也是老少咸宜的溫馨喜劇。

(中時)