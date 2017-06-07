蔡政府頭痛！阿扁獲特赦 四億多全歸他

前總統陳水扁（前中）在5日獲得台中監獄同意下，6日晚間由兒子陳致中及醫療人員陪同，出席高雄醫學大學舉辦的音樂會。中央社記者董俊志攝 106年6月6日

前總統陳水扁在保外醫治期間，頻頻公開活動，繼出席募款餐會，以影片發表致詞後，又申請參加高醫音樂會，特赦與否再度成眾人關注焦點。據悉，蔡政府曾評估特赦可行性，但考量一旦特赦，扁家即可取回瑞士凍結的3億餘元及價值1億餘元的75顆裸鑽，恐掀起劇烈的民意反彈。

阿扁四處趴趴走，再度刷高特赦議題，《鏡週刊》報導，蔡政府執政後，曾指示單位評估赦扁可能性，卻發現不管特赦、大赦或減刑，皆困難重重，而「錢」是困境之一。扁家因洗錢遭查扣的犯罪所得，扣除因龍潭購地等案匯還的9億多元，尚有3億餘元在瑞士凍結未匯回台，一旦特赦確定，沒有法院定讞判決書，得依法歸還扁家。

報導指出，屆時扁家除會領得瑞士遭凍結的3億餘元，還可獲得被國內查扣，市值達1億多元的75顆裸鑽，完全可預見會引起多大民怨。

(中時電子報)