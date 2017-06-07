「傷害到的不是只有我」王心凌撇秘戀航運小開
王心凌2月剛與姚元浩結束四年戀情，就被週刊爆料秘戀航運小開，還拍到對方夜入香閨久未離開，雖然經紀人澄清兩人僅是好友，仍讓外界質疑其真實性，對此王心凌也在臉書首度回應，她表示媒體不查證就亂報，傷害的不僅是她自己，就連好朋友都無端遭牽連，讓她直呼很無奈。
王心凌表示有群分屬不同領域的好友，當初因為許瑋倫牽線相識，彼此也結下了深厚的友情，更取名叫做「義氣幫」，當聽聞媒體拍到其中一名好友進出家中，就報導兩人愛苗正在滋長，對此僅冷冷回應「喔」，對她而言這不就是一般友人的相處模式，此外也跟身邊的男性友人致歉，因為媒體太急著幫她物色對象，導致周遭友人遭誤會，對此王心凌表示希望這段真誠友情，不會因為誤解造成對方困擾，畢竟最後傷害的不只是她個人，還牽連到無辜的朋友。
最後王心凌也表明，「緋聞男友」Derek是很要好的朋友，也可以說是心靈導師，但真的不是外傳的感情對象，由於對方並非公眾人物，也希望媒體不要去打擾他生活，最後她表示相較曇花一現的愛情，擁有真心好朋友卻是一輩子幸福，也是她此刻最格外珍惜的事物。
(中時電子報)
關鍵字：王心凌
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。