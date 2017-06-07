「傷害到的不是只有我」王心凌撇秘戀航運小開

王心凌臉書澄清與航運小開僅友人關係。(圖/本報系資料照)

王心凌2月剛與姚元浩結束四年戀情，就被週刊爆料秘戀航運小開，還拍到對方夜入香閨久未離開，雖然經紀人澄清兩人僅是好友，仍讓外界質疑其真實性，對此王心凌也在臉書首度回應，她表示媒體不查證就亂報，傷害的不僅是她自己，就連好朋友都無端遭牽連，讓她直呼很無奈。

王心凌表示有群分屬不同領域的好友，當初因為許瑋倫牽線相識，彼此也結下了深厚的友情，更取名叫做「義氣幫」，當聽聞媒體拍到其中一名好友進出家中，就報導兩人愛苗正在滋長，對此僅冷冷回應「喔」，對她而言這不就是一般友人的相處模式，此外也跟身邊的男性友人致歉，因為媒體太急著幫她物色對象，導致周遭友人遭誤會，對此王心凌表示希望這段真誠友情，不會因為誤解造成對方困擾，畢竟最後傷害的不只是她個人，還牽連到無辜的朋友。

最後王心凌也表明，「緋聞男友」Derek是很要好的朋友，也可以說是心靈導師，但真的不是外傳的感情對象，由於對方並非公眾人物，也希望媒體不要去打擾他生活，最後她表示相較曇花一現的愛情，擁有真心好朋友卻是一輩子幸福，也是她此刻最格外珍惜的事物。

(中時電子報)