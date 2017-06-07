行李衣服用捲的比疊的好？實測結果...

收行李衣服用捲的比疊的好？ (達志影像/shutterstock提供)

出門旅遊收行李時，你都用捲的還是用疊的呢？可能一般人都覺得用捲的雖然較易變皺，但能省下不少空間，就有旅遊網站針對疊與捲兩種收行李方式進行實測，結果其實有點出乎預料。

首先將行李箱打開，測試用疊的收納衣服行李，發現其實在一邊放褲子、一邊放上衣的情況下，可以放進7件褲子，以及包含2件毛衣跟1件運動衫在內的7件上衣，其他空間還可以放進一小包零散物品跟一套睡衣。

而如果換成用捲的呢？如果用同樣一邊放褲子、一邊放上衣的操作方式可以發現，行李箱中褲子跟上衣都只能各收進6件就差不多滿了，沒比較省空間，不過衣服其實並不如想像中來得皺。

(中時電子報)