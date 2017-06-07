MLB》洋基田中將大又爆炸！戰紅襪挨3轟失5分

田中將大再度爆炸，對戰洋基世仇紅襪僅撐5局挨3轟失5分。(美聯社)

洋基「神之子」田中將大近4場先發爆3場，完全失去王牌身手，引起外界議論，但球隊仍堅持把他留在輪值，如今看來，他們可能真的該考慮讓田中休息一下了！田中7日於主場迎戰世仇紅襪，雖前3局僅失1分，未料4局後狀況又失控，兩局內挨3發全壘打，最後撐完5局失5分退場，洋基暫2比5落後。

田中陷入大低潮，賽前苦吞4連敗，如今自責分率高達6.34。此役他再度披掛上陣，1上就連挨2支安打遇失分危機，隨後雖解決波格茲(Xander Bogaerts)，但讓紅襪攻得1分，不過他失分後回穩，投到第3局讓紅襪8上8下，沉穩得彷彿讓人看到過往的田中。

然而好景不常，田中4上又遇亂流，先保送波格茲，接著面對第4棒的莫蘭(Mitch Moreland)，他在1好2壞情況下，一記偏高滑球被莫蘭敲出中左外野2分炮，趁著田中挨轟還未回神，5棒H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)又把田中的沉球扛上大牆。

田中連挨2轟後，雖連抓3出局下莊，5上也連抓2出局，但他卻解決不了2棒的班寧坦迪(Andrew Benintendi)，被轟出本場第3發全壘打，失掉第5分。田中撐完5局退場，總計5局被打5安失5分，挨3轟平本季單場被挨轟數第2多。

(中時電子報)