說好的非核呢？羅智強批：只會轉彎的騙子黨
全台遭受暴雨侵襲後，逐漸恢復高溫、悶熱，供電隨即告急！原能會昨（6）日通過核二1號機起動運轉申請，最快下周二併聯供電。前總統府副秘書長羅智強認為「非核家園」變成「反核轉彎」；「親中賣台」變成「親中愛台」。「民進黨，你搞得大家好亂啊！」並指綠營是「只會轉彎不會進步的騙子黨。」
蔡英文曾在一年一度的廢核大遊行結束後，臉書發文表示「我們積極發展再生能源。去年的再生能源發電量占比成長了21.2%，達到歷史新高的126.9億度。而今年初通過的電業法第一階段修正，將讓台灣綠電產業的發展，穩健、大步地前進，全力實現2025年，綠電占比20%的目標。」2025年的台灣，將會是擺脫依賴核能，擁抱清潔、永續能源的台灣。
但隨著夏季到來，用電量將大增。台電發言人林德福指出，台電於本月1日向原能會提出再起動臨界申請，通過申請後還需要2.5個工作天進行反應爐加熱、增溫。最快下周二可以再提供滿載供電。
羅智強表示「非核家園」變成「反核轉彎」；「親中賣台」變成「親中愛台」。大罵「民進黨，你搞得大家好亂啊。」並認為民進黨改名吧，用「民主進步」這四個字，怕羞辱了這個不知民主為何物，只會轉彎不會進步的騙子黨。
網友則認為「民進黨不是要用愛發電？」、「寧願相信世間有鬼，也不願意相信小英的嘴！」、「尋找『我反核，我是人』的那些人」、「那些反核的現在全都不是人了」、「民進黨為執政而反對，真執政就變贊成，因為有油水可撈嗎？」、「反核團體死光了嗎？」。
(中時電子報)
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