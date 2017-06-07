中華藝校升學成績亮眼 錄取國立大學達23人

中華藝校升學成績亮眼，今年應屆畢業生已有156人次考上理想大學。(校方提供)

中華藝校升學成績亮眼，今年應屆畢業生已有156人次考上理想大學。(校方提供)

中華藝校升學成績亮眼，今年應屆畢業生已有156人次考上理想大學。(校方提供)

連續8年榮獲教育部評定為「高職優質化學校」及藝術教育貢獻獎績優學校的中華藝校，今年應屆畢業生已有156人次考上理想大學，其中以繁星計畫、技優保送、獨招及申請方式錄取國立大學金榜題名者就有23人。

美術科楊承豪榮獲第46屆全國技能競賽銅牌及順利技優保送進入國立雲林科技大學工業設計系，最感謝的是學校提供的豐富的資源與優質培訓環境，他說，從分區初賽冠軍到全國技能競賽榮獲油漆裝潢類銅牌，因學校提供優質的學習設備與氛圍，才讓自己找到技能競賽的途徑。

渴望藝術學習的吳婷涵每學期都以優異成績申請獎學金，今年透過科技校院繁星計畫推甄錄取國立台北科技大學工業工程與管理系，同時在106學年統測設計群的考試也獲得60級分，不但是該校美術科榜首，此成績也足以錄取國立科大。對此，家人不但為她感到光榮，也非常感謝學校這3年來對她的指導與協助。

影劇科洪宥宭是原住民布農族，畢業自六龜高中國中部，熱愛表演藝術並突破身材限制，展現靈活的身段。國中畢業後就以中華藝校影劇科為就讀首選，多次代表學校參與展演競賽活動，更連續3年蟬聯原住民職場短劇爭霸冠軍。今年以優異的舞技與誠懇的態度，在300多位街舞高手競爭的台北市立大學運動藝術系街舞組甄試中，以第2名成績錄取，完成他的夢想。

舞蹈科張暐今年同時考上台灣體育運動大學舞蹈系和台北市立教育大學舞蹈系兩所國立大學。他在高中以前學的都是流行舞蹈、街舞等等，到了高中才開始學專業舞蹈。3年來參與了無數比賽與表演，例如：全國舞蹈比賽、國標舞、武術等等，曾在105學年全國學生舞蹈比賽全國賽獲特優、2016舞藝盃全國舞蹈大賽高中單人新秀A組第1名(恰恰及鬥牛舞項目)。

舞蹈科孫可恩在今年國立戲曲學院考試中，以一首自選舞考上了民俗技藝系榜首，他及家人非常感謝老師的鼓勵與指導，更感謝校長與董事長提供優良的環境與設備，讓自己能在人文藝術的路上持續前進。

中華藝校是教育部評定「藝術類科全國唯一高職優質化學校」，校長吳梅嵩表示，教育部高職免學費政策，讓就讀中華藝校的孩子不僅能獲得政府3萬3560元全國私立學校最高補助，更有學校加碼所提供的高額獎學金。

看到這些孩子們憑著對表演、視覺、音像藝術的一股學習熱誠，董事會大力贊助與支持，對於原住民學生、家境清寒與弱勢的家庭，提供各類的獎學金與補助，讓他們能在無後顧之憂下，適性入學、適型揚才，一圓自己藝術夢想。

(中時)