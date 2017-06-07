核二1號機重啟 洪孟楷：協尋「是人的」蔡英文
原能會6日通過核二1號機起動運轉申請，台電預計9日申請併聯，最快下周二（13日）併聯供電。國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書貼出尋人啟事：「反核的蔡英文Where ru？」，諷刺表示要請全民協尋，當年那個「是人的」蔡英文在何方？
2011年日本福島發生311核災，也引發台灣對核電安全的高度關注。2012年，知名導演柯一正、吳乙峰和陳玉勳等人士發起「我是人，我反核」運動，主張「非核家園」的民進黨大力支持，蔡英文也在臉書貼文聲援柯一正導演，表示響應「我是人，我反核」。
洪孟楷昨在臉書表示，核二1號機即將重啟，無疑是打臉過往口喊非核家園的民進黨，尤其當初響應「我是人我反核」的蔡英文主席。
洪孟楷說，過去在野時不斷杯葛核電的民進黨，竟然重啟核二一號機？選前民進黨說反核不會有限電危機、核四停建，台灣也不會缺電。而現在台電備載容量率明顯不足，遇到用電高峰的夏天馬上原形畢露，顯示過往主張根本為騙選票行為！
洪孟楷並請全民協尋，2012年「是人的」蔡英文主席，快點站出來帶領群眾，對抗重啟核二一號機的萬惡的民進黨政府！
(中時電子報)
文章來源：《洪孟楷-為您發聲、聲聲不息》臉書專頁
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