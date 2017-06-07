NBA》加盟勇士要感謝詹皇 杜蘭特被起底吐嘲
杜蘭特日前接受《露天看台》訪問時表示，感謝詹姆斯之前的鋪路，他才會毅然的加盟勇士。然而杜蘭特的這句話卻被網友起底，因為當初詹姆斯宣布離開騎士投入熱火懷抱的時候，杜蘭特是站在反對者角度批判詹皇，如今反被他拿來當成離去的理由。
時間回到2010年夏天，當時詹姆斯高調宣布接受熱火合約，與韋德、波許組成邁阿密三巨頭，這項消息在那個時候引起不少風波，騎士球團與球迷視詹姆斯為叛徒，外界批評聲浪四起，杜蘭特在推特上寫著「如今的自由市場已失控，如同HBO的灑狗血連續劇，所有人都希望進入湖人與熱火，就讓我們重新變得有競爭力來對抗那些人吧！」
相隔6年，2016年夏天換成杜蘭特了，他無視眾人的異樣眼光帶槍投靠勇士，因為，當時的勇士才在2015年奪冠，2016年例行賽拿下73勝，在總冠軍賽不敵騎士，雄厚的實力已是全聯盟之巔，他的加盟無疑是助長了勇士的氣焰，同時也讓其他積弱不振的球隊澆了一桶冷水。
如今杜蘭特反過頭來說感謝詹姆斯當年的鋪路，這句話當真諷刺啊！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。