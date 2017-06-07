NBA》加盟勇士要感謝詹皇 杜蘭特被起底吐嘲

杜蘭特感謝詹姆斯當年的鋪路，他才會在去年決定加盟勇士，如今被網友起底反諷。(美聯社資料照)

杜蘭特日前接受《露天看台》訪問時表示，感謝詹姆斯之前的鋪路，他才會毅然的加盟勇士。然而杜蘭特的這句話卻被網友起底，因為當初詹姆斯宣布離開騎士投入熱火懷抱的時候，杜蘭特是站在反對者角度批判詹皇，如今反被他拿來當成離去的理由。

時間回到2010年夏天，當時詹姆斯高調宣布接受熱火合約，與韋德、波許組成邁阿密三巨頭，這項消息在那個時候引起不少風波，騎士球團與球迷視詹姆斯為叛徒，外界批評聲浪四起，杜蘭特在推特上寫著「如今的自由市場已失控，如同HBO的灑狗血連續劇，所有人都希望進入湖人與熱火，就讓我們重新變得有競爭力來對抗那些人吧！」

相隔6年，2016年夏天換成杜蘭特了，他無視眾人的異樣眼光帶槍投靠勇士，因為，當時的勇士才在2015年奪冠，2016年例行賽拿下73勝，在總冠軍賽不敵騎士，雄厚的實力已是全聯盟之巔，他的加盟無疑是助長了勇士的氣焰，同時也讓其他積弱不振的球隊澆了一桶冷水。

如今杜蘭特反過頭來說感謝詹姆斯當年的鋪路，這句話當真諷刺啊！

(中時電子報)