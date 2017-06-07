青蛙不只會「呱呱呱」！大台北蛙類調查開跑

在兩棲類學者的帶領下，保育志工群將協力補足台灣蛙類調查的缺角。（台北市立動物園提供）

夏天到了，走在戶外，不時可聽到青蛙「呱呱呱」？你知道大台北有多少青蛙種類嗎？台北市立動物園「卻斑大隊」自2012年起，每年定期在園區進行外來種斑腿樹蛙的族群控制行動，今年特別加碼組隊，參加動物園與國立東華大學兩棲類保育研究室合辦的「大台北蛙類調查比賽」。在兩棲類學者的帶領下，保育志工群將協力補足台灣蛙類調查的缺角，也邀請未能參賽的青蛙粉絲，一起加入蛙種及數量的「網路預測活動」。

動物園2011年首次在園區內發現外來種斑腿樹蛙，之後陸續在園區不同地點發現牠們的蹤影。由於大部分動物的展場都有水池和樹木，非常適合蛙類生活，因此在斑腿樹蛙的生殖季節，整個園區都是搜尋牠們、並控制族群數量的重要據點。

動物園成立「卻斑大隊」轉眼已經邁入第6個年頭，共培訓超過50名志工和員工，於夏季每周進行2次斑腿樹蛙族群控制行動，但每次仍然都能捕獲上百隻的數量，可見移除外來入侵種的工作是多麼地困難。

根據學者們歷年來的調查資料顯示，全台灣目前共有35種蛙類。（圖為腹斑蛙，台北市立動物園提供）

從 2015 年開始辦理的「公民科學家—蛙類調查比賽」活動，號召全國各地志工於同一天在指定縣市的各個樣區進行調查，過去兩年在苗栗、台南等地都順利舉辦，並獲得豐碩的成果。今年動物園持續與國立東華大學兩棲類保育研究室合作，將蛙類調查比賽地點移至大台北地區辦理，總共規劃了30個普查樣區，並彙整雙北市正在積極復育的台北赤蛙調查資料，期望共同為台灣的蛙類保育努力。

根據學者們歷年來的調查資料，全台灣目前共有35種蛙類，其中包含13種特有種以及4種外來種。今年兩棲類保育志工於6月10日當天的普查會有甚麼樣的結果呢？為了讓全民一起關心野外環境的變化，動物園與東華大學也特別規劃「大台北蛙類調查比賽」網路成果預測活動，讓無法現場參與的志工及愛蛙民眾，透過網路預測一起來關心台灣蛙類的保育。

「大台北蛙類調查比賽」-網路預測等你來！（台北市立動物園提供）

預測活動將於6月10日12時截止，有興趣的民眾請把握機會，趕快動動手指直接前往活動網預測結果吧！

(中時電子報)