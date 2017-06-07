MiLB》胡智為挨轟失分 險些救援失敗
效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，今球隊與白襪3A(夏洛特騎士)交手，胡智為在第8局接替先發投手登板，雖然第8局成功解決打者沒有失分，不過第9局續投卻遇到亂流，挨了一發兩分炮，失兩分退場，自責分率升到3.55，不過球隊最終以4比3贏球，胡智為拿下1次中繼成功。
胡智為此役在第8局球隊4比1時登板投球，胡智為在一出局後，雖然被連續擊出兩支安打，但隨即回穩靠著三振，以及讓對方擊成外野飛球，順利解決失分危機。
第9局胡智為繼續登板，爭取本季第2次救援成功，不料面對首棒打者，就被擊出安打，下一棒打者又一棒轟出2分炮，讓球隊剩下1分領先，胡智為也被換下場，好在接替投手成功守成，也讓胡智為拿下本季在3A的首個中繼點。
此役胡智為投1局，被擊出4支安打，投出1次三振，失掉2分，成為轉任牛棚後，包含大聯盟出賽，失分最多的一役，自責分率來到3.55。
(中時電子報)
關鍵字：胡智為
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。