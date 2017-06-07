MiLB》胡智為挨轟失分 險些救援失敗

胡智為今面對白襪3A，投1局遭挨轟失掉2分。（資料照 美聯社）

效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，今球隊與白襪3A(夏洛特騎士)交手，胡智為在第8局接替先發投手登板，雖然第8局成功解決打者沒有失分，不過第9局續投卻遇到亂流，挨了一發兩分炮，失兩分退場，自責分率升到3.55，不過球隊最終以4比3贏球，胡智為拿下1次中繼成功。

胡智為此役在第8局球隊4比1時登板投球，胡智為在一出局後，雖然被連續擊出兩支安打，但隨即回穩靠著三振，以及讓對方擊成外野飛球，順利解決失分危機。

第9局胡智為繼續登板，爭取本季第2次救援成功，不料面對首棒打者，就被擊出安打，下一棒打者又一棒轟出2分炮，讓球隊剩下1分領先，胡智為也被換下場，好在接替投手成功守成，也讓胡智為拿下本季在3A的首個中繼點。

此役胡智為投1局，被擊出4支安打，投出1次三振，失掉2分，成為轉任牛棚後，包含大聯盟出賽，失分最多的一役，自責分率來到3.55。

(中時電子報)