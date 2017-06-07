第六屆松山文創學園祭 創意展覽倒數計時

松菸現場獨立樂團熱血演出，征服全場觀眾。(松山文創園區提供)

第六屆松山文創學園祭自4月底開展以來，全國大專院校於各展區內發揮無限創意，帶來多檔獨一無二原創展覽，吸引各界人士與青年學子前來觀展，參觀人數持續攀升中。展覽活動本周進入倒數階段，除了依舊精彩可期的創意畢展外，周邊活動「松菸現場」音樂舞台也將於6/10(六)帶來最終場表演，由台藝大學生組成的BEANS樂團將與臺灣龐克傳奇樂團八十八顆芭樂籽，要在松山文創園區裡衝撞校園與獨立樂團的音樂火花，讓民眾在文創大街上再次感受原創音樂的現場魅力。

松山文創學園祭為松山文創園區扶植文創人才、發掘原創精神的原點，以學生族群為主角，提供學生們展現舞台的重點活動，今年全國共計68間系所參與，38檔畢展輪番精采登場，規模與系所跨領域皆為國內難得一見。本屆松山文創學園祭以『Only You．Only Youth』競．勁為主題，向即將舉辦的2017年世大運『For You．For Youth』致敬。有別於一般展覽的是，在這裡可以看見學生們用心與大膽的表現手法，展現出獨創的作品和佈展方式。6/7(三)-6/18(日)建築名校成功大學、淡江大學與台灣科技大學將分別帶來畢業設計展，加上聯合大學與華梵大學，多所建築校系壓軸展出備受各界期待。

臺灣藝術大學美術系大型展品，吸引許多民眾圍觀拍照。(松山文創園區提供)

學生走出校園獨立策展，吸引滿滿參觀人潮。(成功大學工業設計系提供)

除了靜態的學生畢業展覽外，松山文創學園祭與樂手巢攜手打造的「松菸現場」音樂舞台前兩周表演受到民眾熱烈迴響，6/10(六)下午2:30特地邀來曲風多變的學生組合BEANS樂團，與以藍調搖滾樂融合龐克受到關注的八十八顆芭樂籽，預計眾多獨立樂團樂迷將前來朝聖。而每週末結合西門紅樓創意市集與松山文創園區原創基地的「東西好文創市集」日前移至文創大街舉辦，吸引許多手作迷與文創小物愛好者駐足。本周活動最終場，歡迎來到松山文創園區看展覽、聽音樂、逛市集，重新找回屬於學生時代的熱血青春!

欲了解更多有關松山文創學園祭詳細活動資訊，請上「松山文創園區」官網或搜尋松山文創園區facebook粉絲專頁查詢。

(中時電子報)