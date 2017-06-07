MLB》有神快拜！紅人外野手狂轟4響炮

真的有夠狂，紅人外野手吉奈特演出單場4響炮。(美聯社)

紅人外野手吉奈特(Scooter Gennett)去年打滿整季，只有14轟，不過他卻用全壘打，在大聯盟史上留名！他7日出戰紅雀打擊爆發，前4打數都敲安，且連續3打席開轟，沒想到這樣還不夠，他8下第5度上場打擊，2好0壞球數落後再度開轟，演出大聯盟史上第17次的單場4響炮，助紅人13比1大勝紅雀。

(中時電子報)