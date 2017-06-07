NBA》當今第一人又如何 冠軍最重要

已退休的皮爾斯直言杜蘭特(左)超越詹姆斯(右)成為天下第一人，但卓雷蒙格林卻認為如果沒有冠軍，第一人又如何。(美聯社資料照)

「真理」皮爾斯6日受訪時表示，杜蘭特已經超越詹姆斯，成為NBA當今第一人。這句話雖有褒杜抑詹的味道，但卓雷蒙格林卻不這樣認為，當今第一人又如何，對於兩人而言冠軍才是最重要的吧！

卓雷蒙格林表示，「詹姆斯與杜蘭特都是最優秀的球員，我不認為他們在球場上是為了爭奪第一人的頭銜，他們的眼中只有冠軍獎盃，如果沒有冠軍戒，就算別人說你是第一人又如何呢？」

勇士目前季後賽14連勝，外界希望能見證16連勝完美奪冠歷史紀錄，對此，格林說，去年我們過度追求例行賽戰績，導致犯了致命錯誤，現在我們記取教訓，只要能夠奪冠，其他東西都可以拋棄。

(中時電子報)