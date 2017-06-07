離婚不反目 馬景濤和嫩妻為「他」再合體

馬景濤3月底宣布和吳佳尼離婚。(圖／翻攝自吳佳尼微博)

57歲瓊瑤劇小生馬景濤3月底宣布和小21歲嫩妻吳佳尼離婚，10年婚姻畫下句點，事隔2個多月，兩人又再度合體，原來是為了幫兒子慶生，吳佳尼也在微博感性說：「爸爸媽媽對你們的愛是永遠都不會改變的」。

馬景濤和吳佳尼結婚10年，育有2子，今零點吳佳尼在微博PO文，祝寶貝大兒子生日快樂，「謝謝你來到我的身邊，帶給我們快樂，你一直都這麼純真善良、誠實懂事，我想讓你知道爸爸媽媽很愛你和弟弟，無論如何，爸爸媽媽對你們的愛是永遠都不會改變的，我們會用盡所有的愛永遠守護著你們」。

馬景濤和吳佳尼離婚後再合體，就是為了兒子，看來兩人都沒有因為離婚反目，還是很好的家人，網友也都直呼，希望能看到她們復合。

(中時電子報)