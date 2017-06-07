深田恭子傳婚訊！爆11月閃嫁龜梨和也

深田恭子爆11月閃嫁龜梨和也！（圖／達志影像、取自深田恭子IG）

日本女星深田恭子在演藝圈多年，她的緋聞沒少過，只是自從她和傑尼斯偶像龜梨和也合作戲劇後，傳出假戲真做，在《Second Love》後更是愛苗迅速滋長，現在更傳出她明年35歲生日時將會閃嫁龜梨和也，讓不少粉絲相當震驚。

深田恭子與龜梨和也的緋聞傳了近2年，當時也傳出兩人談地下情，讓深田恭子不能公開放閃感到很苦惱。沒想到近日就有日本媒體報導，指深田恭子拍完新戲《偵探物語》後，就會稍作休息，而今年11月正逢她35歲生日，有傳她將會在那時把自己嫁掉，還有知情人士透露，深田恭子認為11月結婚是最佳時機，加上她和龜梨和也都已到適婚年齡，閃婚機率相當大！

(中時電子報)