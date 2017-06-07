抓菜蟲重創農民 李進勇籲別啟動進口國外蔬菜
針對豪雨過後蔬菜價格飆漲，政府啟動抓菜蟲機制舉行記者會，雲林縣長李進勇今天上午緊急舉行記者會，他向中央呼籲沒有所謂的菜蟲、不釋出冷藏蔬菜以避免衝擊市場價格、暫不啟動專案進口國外蔬菜。
李進勇表示，去年法務部大張旗鼓說要向菜蟲宣戰，檢調單位、農委會、公平會的人兵分多路到雲林縣幾個大型蔬果產銷生產合作社，調查有無囤積哄抬物價的情況，沒有具體事證，但已造成民怨。
李進勇說，蔬菜供應量驟減，反映在價格是供需的自然法則，中央農政單位在處置物價波動的同時，有沒有考慮產地農民的處境？
他表示，目前農民已計畫復耕，只要再三到四周，短期葉菜類已逐漸能符市場需求，若有專案進口，恐會又造成菜價崩盤。
他強調，菜價問題是產銷失衡，把所有的過錯都推給菜蟲，不去深究原因胡亂安個罪名卸責，這不是政府應所為。
(中時)
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