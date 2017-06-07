民進黨搞台獨 蔡正元：台灣人預估死160萬人
大陸民運人士王丹在赴美前說出，台獨若不願流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴砲」。引起綠營很多不滿的批評。國民黨政策會執行長蔡正元表示，若依1895年日本征台戰爭，台灣島民死亡率7%推估，民進黨搞台獨，台灣人預估死亡160萬人。
王丹已經結束在台教職，預定在7月離台赴美。王丹指出，對於民進黨政府執政這一年來的政績感到失望。並在臉書寫下，台灣若不願意流血，就不要再去講獨立了，因為「那就是嘴炮」。
王丹表示，搞台獨不敢戰爭流血是嘴砲！蔡正元表示，歷史上台灣島的主權變動，都是通過流血戰爭，至今沒有例外。第一場、1635年荷蘭人發動麻豆戰爭，到1642年趕走西班牙人，平埔族血流成河；第二場、1662年鄭成功發動征台戰爭，荷蘭人死傷慘重；第三場、1683年康熙派施琅發動征台戰爭，鄭克塽的艦隊全軍覆沒，鄭克塽投降，人民死傷不重。
第四場、1895年日本征台戰爭，台灣島民前後死亡20萬人，佔人口比例7%；第五場、1945年結束的二次大戰，台灣島主權復歸中國，日本人屍骨堆積如山。另外，1861年美國南部州，要脫離美國獨立，林肯發動南北戰爭，南方軍隊死亡率25%。
蔡正元指出，若依1895年日本征台戰爭，台灣島民死亡率7%推估，民進黨搞台獨，台灣人預估死亡160萬人。
網友認為「大部分的台獨，都沒當兵啊，躲都來不及了當然生氣啊」、「有多少人願意為台獨流血呢？一語道破，台獨人士的虛偽面紗而已。」、「如果發生戰爭一個都跑不掉！除非老美航母來接，如果能靠近的話。」
(中時電子報)
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