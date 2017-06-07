阿扁出席音樂會現扒手 扁醫陳順勝也遭竊
保外就醫的前總統陳水扁6日出席高雄醫學大學聲樂社的音樂會，因現場人群推擠，混亂中多名記者皮夾被扒，沒想到，今天傳出，連阿扁的醫療團隊副召集人、高雄長庚名譽副院長陳順勝放在口袋中的錢也不翼而飛，但他考量追查扒手曠日廢時，決定不報案，只能自認倒楣。
昨晚阿扁參加高醫音樂會，在進入鳳山大東文藝中心會場前，現場發生推擠，場面一度混亂，事後2位媒體記者發現皮夾遭竊，損失將近數千元，隨即前往轄區鳳山分局報案。
消息傳開後，扁醫療團隊成員王文志證實，副召集人陳順勝為了犒賞醫療團隊，昨晚音樂會開始前，先在會場旁的餐廳請團隊6人吃飯，特別領了3000元，一頓晚餐吃了1700元，找回1300元，他隨手放在褲子後方口袋內，沒想到陪同阿扁聽完音樂會後，才發現1300元已經不見了。
事後，有人問他是否要報案，但他說：「做筆錄的時間不如拿去照顧病人」，於是決定自認倒楣。
昨晚扒手在眾目睽睽、警方重重戒備下，竟然順利扒走媒體記者皮夾，連全程緊跟在阿扁旁的名醫陳順勝也難逃一劫，轄區鳳山分局顏面無光，今早出面聲明表示，案發後已立即派員至現場清查可疑對象，調閱現場監視器，執勤同仁密錄器，並查閱蒐證影帶與媒體拍攝畫面，過濾可疑犯嫌，目前正組成專案小組全力偵辦中。
(中時)
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