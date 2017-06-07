日媒：自衛隊「有將無兵」老齡化嚴重
日本首相安倍晉三再次上台後，不斷提升其國防費用，雖然仍控制在1%的範圍內，但是已超過5兆日幣（約合1.37兆新台幣）。然而，日本自衛隊存在一個嚴重問題，就是組織人力老化很快，呈現「頭重腳輕」的情況。
日媒《東洋經濟》周刊近期報導了自衛隊的「人力荒」現象，指出自衛隊的管理階層過剩，但是基層年輕人不足，使得編缺滿員率很低，基本上同日本企業存在類似的結構困境。
報導表示，現在自衛隊當中，實行任期制的兵員明顯減少，滿員率只有75%；相對而言，在第一線領導的士官或軍官幹部則比例偏高。比較2014年與1991年的數據資料，可以發現自衛隊的平均年齡從32.2歲上升到36歲，老齡化的趨勢明顯。
由於軍隊通常為金字塔式的組織，指揮由上至下推動運轉，如果基層人力不足則會狀況百出。而現在，自衛隊為了應對釣魚台與東海區域問題，正逐漸增加任務編制，但是人手不足的窘境沒有解決，未來前景雪上加霜。
(中時電子報)
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