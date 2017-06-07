台電明年將重啟中部「電力博物館」計畫
原台中縣政府曾規劃於台中港特定區公園用地興建一座「電力博物館」，但因台電沒有經費等因素無疾而終。市長林佳龍上任後積極向台電爭取重啟電力博物館計畫，市府也同時規劃「海線雙星」景觀廊線，希望結合成觀光新亮點；陸續獲得立法院副院長蔡其昌及台中市籍立委支持後，本案終於露出曙光，台電明年將開始規劃展館方向及館內各項設施。市府強調，將持續協助，盼電力博物館早日落成啟用。
經發局長呂曜志說，台電配合原台中縣政府的藍帶海岸計畫，曾規劃於台中港特定區公園用地興建中部電力博物館，民國100年完成基本設計報告書，但因台電礙於經費等因素無法執行，計畫宣告停擺。林佳龍上任後，很重視這項計畫對海線地區的正面影響力，因此不斷尋求重啟計畫的可能性。
去年12月，市府經發局邀集台電舉辦座談會，會中林佳龍向台電董事長朱文成表示，基於台電應回饋地方，並可結合市府「海線雙星」景觀廊線規劃，希望台電重啟中部電力博物館計畫，會後雙方就此達成共識。之後，本案陸續獲得立法院副院長蔡其昌及台中市立委支持，順利促成美事。
今年5/24日，市府經發局與相關局處進一步邀集台電、台灣港務公司，就博物館未來設置地點、展館規劃方向等議題進行研商，希望結合週遭景點與特色，打造一座符合綠能永續精神的電力博物館。
經過各界共同努力，台電也有了具體推動方向，預計明年委託專業技術服務規劃電力博物館未來展館方向及館內各項設施。構想朝綠建築、低碳排建築的概念設計，不僅展示電力設施，更重視寓教於樂的功能，透過虛擬互動AR/VR模式，展示光電與文明發展歷程，以及大甲溪發電廠等水力、太陽能、風能等再生能源，讓參觀民眾瞭解綠電來源，進而共同響應節約能源，並支持再生能源政策。
經發局強調，未來電力博物館將以西部濱海快速公路為主要聯絡道路，串聯高美溼地、梧棲漁港、大安媽祖文化園區、海洋生態館、三井Outlet Park等遊憩據點，建構海線觀光廊帶，讓整體觀光效益向上提升。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範