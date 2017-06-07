台電明年將重啟中部「電力博物館」計畫

經台中市府奔走協調，台電明年將重啟中部電力博物館計畫！（陳世宗翻攝）

原台中縣政府曾規劃於台中港特定區公園用地興建一座「電力博物館」，但因台電沒有經費等因素無疾而終。市長林佳龍上任後積極向台電爭取重啟電力博物館計畫，市府也同時規劃「海線雙星」景觀廊線，希望結合成觀光新亮點；陸續獲得立法院副院長蔡其昌及台中市籍立委支持後，本案終於露出曙光，台電明年將開始規劃展館方向及館內各項設施。市府強調，將持續協助，盼電力博物館早日落成啟用。

經發局長呂曜志說，台電配合原台中縣政府的藍帶海岸計畫，曾規劃於台中港特定區公園用地興建中部電力博物館，民國100年完成基本設計報告書，但因台電礙於經費等因素無法執行，計畫宣告停擺。林佳龍上任後，很重視這項計畫對海線地區的正面影響力，因此不斷尋求重啟計畫的可能性。

去年12月，市府經發局邀集台電舉辦座談會，會中林佳龍向台電董事長朱文成表示，基於台電應回饋地方，並可結合市府「海線雙星」景觀廊線規劃，希望台電重啟中部電力博物館計畫，會後雙方就此達成共識。之後，本案陸續獲得立法院副院長蔡其昌及台中市立委支持，順利促成美事。

今年5/24日，市府經發局與相關局處進一步邀集台電、台灣港務公司，就博物館未來設置地點、展館規劃方向等議題進行研商，希望結合週遭景點與特色，打造一座符合綠能永續精神的電力博物館。

經過各界共同努力，台電也有了具體推動方向，預計明年委託專業技術服務規劃電力博物館未來展館方向及館內各項設施。構想朝綠建築、低碳排建築的概念設計，不僅展示電力設施，更重視寓教於樂的功能，透過虛擬互動AR/VR模式，展示光電與文明發展歷程，以及大甲溪發電廠等水力、太陽能、風能等再生能源，讓參觀民眾瞭解綠電來源，進而共同響應節約能源，並支持再生能源政策。

經發局強調，未來電力博物館將以西部濱海快速公路為主要聯絡道路，串聯高美溼地、梧棲漁港、大安媽祖文化園區、海洋生態館、三井Outlet Park等遊憩據點，建構海線觀光廊帶，讓整體觀光效益向上提升。

(中時)