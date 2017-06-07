豬哥亮路祭2hr惹民怨 大改路線後辭棺地在這裡！
「秀場天王」豬哥亮告別式將在本月20日舉行，上週六路祭動線圖公布，棺木將靈車載送，由陣頭三大隊護送繞行板橋5大據點，歷時長達2小時，雖然豬哥亮深受民眾歡迎，但因沿途經過的是板橋鬧區與商家，因此消息宣布後，引發不少民怨，甚至向處理喪事的議員周勝考反應，周勝考今表示，已接收到民眾及網友的意見，考量之下，路線大幅縮減，若有打擾到民眾請見諒。
據《自由時報》報導，路祭乃豬哥亮生前遺願，盼民眾能記得他，如今考量了外界意見，因而做出調整，周勝考表示，豬哥亮靈車到長江路、民生路口就會停，民生路之後，不會有送殯隊。
而原定在板橋文化路天秤座餐廳舉辦的辭棺儀式，也改到豬哥亮篤信的鎮發宮進行，如此一來，便能解決之前繞行文化路所引發的怨言，路祭全程也從原先的2小時，大幅縮減為40分鐘。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。