豬哥亮路祭2hr惹民怨 大改路線後辭棺地在這裡！

豬哥亮路祭大繞文化路2hr惹民怨，因此經考量後路線大改，僅需費時40分鐘，辭棺地也改在鎮發宮。(中時資料照片)

「秀場天王」豬哥亮告別式將在本月20日舉行，上週六路祭動線圖公布，棺木將靈車載送，由陣頭三大隊護送繞行板橋5大據點，歷時長達2小時，雖然豬哥亮深受民眾歡迎，但因沿途經過的是板橋鬧區與商家，因此消息宣布後，引發不少民怨，甚至向處理喪事的議員周勝考反應，周勝考今表示，已接收到民眾及網友的意見，考量之下，路線大幅縮減，若有打擾到民眾請見諒。

據《自由時報》報導，路祭乃豬哥亮生前遺願，盼民眾能記得他，如今考量了外界意見，因而做出調整，周勝考表示，豬哥亮靈車到長江路、民生路口就會停，民生路之後，不會有送殯隊。

而原定在板橋文化路天秤座餐廳舉辦的辭棺儀式，也改到豬哥亮篤信的鎮發宮進行，如此一來，便能解決之前繞行文化路所引發的怨言，路祭全程也從原先的2小時，大幅縮減為40分鐘。

(中時電子報)