民視經營權之爭 林崑海怒嗆郭倍宏
郭倍宏接任民視董事長，因營運翻黑等因素爆發經營權之爭，挺郭、反郭兩派在民視最大股東「民間投資」改選董監展開第一回合交戰。7席董事，挺郭派以4比3一席險勝，但董事之一的媒體大亨林崑海加入「反郭派」，指責「郭倍宏他們實在太離譜了，我要看看到底在搞什麼！」
據《鏡週刊》報導，林崑海持有民投近7％股權，原本是單純投資，這次加入反郭派陣營，還進入民投董事會，將引爆第二波的民視戰火。林崑海分析，「反郭派」目前在7席董事占3席，但重大議案必須3分之2以上的董事成員通過，「他們以後做事沒那麼順了。」
郭倍宏一上任就在民視新大樓工程預算追加1億6000萬元，由於這項工程原本就是郭承包，此舉讓多位董事為之譁然。林崑海質疑郭倍宏「根本沒有利益迴避，這太扯了。」
今年3月26日，郭倍宏參加凱達格蘭學校舉辦的汪笨湖追思會，還公開表示：「2019年，我們要獨立建國。」林崑海對此更感冒痛批：「郭倍宏你什麼東西，講的只有你愛台灣，好像比總統厲害，竟然要建國。」
郭倍宏主導下，民視節目言論偏激，讓廣告業者卻步，營運翻黑；「民間投資」改選董監時，「挺郭派」還在報紙上刊登廣告說，要「打一場台灣保衛戰」抹紅部份董事。林崑海亦質疑郭倍宏「你是拿誰的錢在民視打廣告？」、「如果公器私用就不對、就是掏空民視。」
(中時電子報)
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