一帶一路拚外銷 陸山鷹高教機變身多用途戰機

中國航空工業研製的「山鷹」首架外貿機6月5日在貴州安順總裝下線，代號FTC-2000的「山鷹」是一款全天候、輕型、單發、串列式雙座艙超音速殲擊教練機，同時具備較強的空－空、空－地作戰能力，能執行對空作戰與對地攻擊等作戰任務。（圖/中新社）

一架全新「沙漠迷彩」塗裝的「山鷹」在貴飛總裝分廠中，隨著紅色帷幕拉開，緩緩向前滑行15米，象徵總裝下線儀式圓滿完成。 （圖/新華社）

近年中國積極發展軍武，除了捍衛國家安全外，也戮力搶食國際軍武市場大餅。而北京力推一帶一路，也成了大陸外銷軍武的理想管道。中國航空工業「山鷹」FTC-2000首架外銷飛機5日總裝下線，中航旗下子公司貴州飛機董事長王文飛表示，這顯示「山鷹」出口的大門已打開。

據中國航空報報導，中國航空產品出口的國家基本分佈在「一帶一路」沿線，也是中國友好合作的國家，而這些國家的航空工業基礎大多很薄弱，身為央企，更要積極實踐「一帶一路」倡議。

王文飛指出，如今中國外銷飛機都面臨退役與更新換代，而「山鷹」既能夠，也會在其中扮演強有力的角色，陸方對「山鷹」未來的外銷市場期望很高。

而貴飛副總經理兼總設計師胡建興則表示，「山鷹」外銷型定位為輕型多用途飛機，可以執行空戰，對地攻擊與教練等多重任務，這樣的定位源自徹底了解客戶的使用需求，以確保市場定位準確，繼而力保「山鷹」飛機的市場前景。

胡建興指出，中國對內將「山鷹」定位為高級教練機，而針對外銷，則定位為輕型多用途飛機。

「山鷹」自2001年啟動設計，2002年正式設計發圖，2003年生產裝配，同年12月首飛，2005年完成全部鑒定試飛。接著在2007年正式立項，2010年由中國空軍率先使用，到了2011年，「山鷹」順利通過設計定型審查，正式服役。

胡建興說，「山鷹」外貿機定位為輕型多用途飛機，主要可用於空戰及對地攻擊，並兼具教練功能，如今下線的「山鷹」也是作為戰機出口的。不過，「山鷹」最初便考慮了國內外市場的定位，因此在性能上優於同型飛機。

在2016年的珠海航展上，機身以沙漠迷彩塗裝，繪有老鷹頭像的「山鷹」一亮相，便引發15國空軍高層關注。（圖/中新社）

在性能上，中國教練機一般都是亞聲速飛機，而「山鷹」則是超音速飛機，最大馬赫數為1.5，最大升限可達16000米，而最大表速為1100千米/時，維持了較高的性能。這既能保證「山鷹」勝任高教任務，也能訓練成熟飛行員的戰術對抗力，大大降低了戰機的損耗。此外，「山鷹」在綜合航電、武器系統，武器外掛與火控系統的配置基本是三代機的技術。

另一方面，經濟性也是「山鷹」的強項，胡建興指出，由於中國出口的對象主要還是第三世界國家，一開始就充分考慮了經濟性，以求讓用戶買得起，用得起，因此「山鷹」每個架次的使用費用，約為戰機的1/10左右。

針對外界普遍關注的發動機問題，胡建興強調，「山鷹」配裝渦噴13發動機，就穩定性與可靠性而言，可媲美西方發動機，保證飛機的推重比能達到0.8，他指出，在飛機兩、三萬小時的使用當中，並未因發動機出過大問題，小問題也很少。

無論是高教機還是外銷機，「山鷹」一直都堅持適用與經濟的理念，作為教練機能夠滿足客戶的訓練需求即可，作為外貿輕型機能滿足客戶的使用範圍即可，不必追求過高的性能配置，超出使用需求的配置必然帶來採購、使用、維護成本的上升。胡建興說，我們要用最少的錢辦最多的事，既要符合市場規律，又要為客戶減輕壓力，不盲目追求先進，重點放在效費比上。

「山鷹」在2016年11月珠海航展中，噴塗沙漠迷彩引起了廣泛關注。而王文飛說，沙漠迷彩塗裝是經過研究的，他們分析認為，貴飛在非洲將有潛在用戶。而非洲客戶到珠海看了「山鷹」後，隨即表現出對「山鷹」的強烈興趣和需求，航展後陸續到貴飛參觀考察。

而胡建興說，除了非洲外，他們也接觸了亞洲潛在用戶。

另一方面，王文飛強調， 90年代中國第一架殲教7P飛機出口巴基斯坦，接著帶來了數百架飛機出口，如今「山鷹」外銷的大門已開啟，包括後續的改型，可能比殲教7的出口量還大。

(中時電子報)